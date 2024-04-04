«Квартира есть квартира. Тут не топни, тут не хлопни». Как программист переехал с семьей из города в село и стал разводить кур

В семье трое сыновей. Один из них был в школе Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Нередко жители сел и деревень в поисках лучшей жизни стремятся попасть в город: в мегаполисе явно лучше с работой и развлечениями. Но есть и обратные примеры. Семья Наумовых оставила Омск еще в 2008 году — сначала переехала в Кормиловку за 50 километров от города, потом углубилась еще дальше в район и обосновалась в селе, которое защищает святой Георгий Победоносец. Наши коллеги из NGS55.RU побывали в гостях у семьи: супруги рассказали, почему покинули город и как сложилась их жизнь после переезда.

«Я люблю Георгиевку»

У села нас высадил водитель маршрутки, которая следовала дальше. Местная остановка украшена георгиевской лентой. С обратной стороны павильона всякого приезжего встречает крупная надпись: «Я люблю Георгиевку». Над остановкой возвышается святой Георгий Победоносец на коне.



Местные жители признаются в любви своему селу Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вся округа покрыта белым снегом. Он здесь особенный. Такой чистый снег можно увидеть лишь за городом. Здесь так ярко и светло, что приходится щуриться. К селу ведет широкая прямая дорога. Георгиевка построена на склоне, поэтому с одной части села открывается чудесный вид на другую. За ней видны бескрайние снежные просторы, в которых где-то спряталась река Омь.



На улице весна, но пейзажи по-прежнему зимние Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Днем на сельских улицах тихо и ветрено. Несколько раз оборачиваемся, глядим по сторонам в надежде увидеть хотя бы одного человека. Никого. Но со стороны местной школы доносятся детские возгласы.



Некоторые улицы витиеваты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Коты прилетели Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Сердце Георгиевки — улица Ленина. Возле памятника вождю сосредоточены важные объекты: школа, детский сад, администрация, Дом культуры, несколько продуктовых магазинов, стоящих в ряд. На Ленина располагается и памятник ветеранам Великой Отечественной войны.



Частные дома в Георгиевке отличаются друг от друга. В селе можно встретить разрушенные землянки, брошенные еще при царе Горохе, а по соседству с ними — большие симпатичные дома из красного кирпича. Дом Наумовых как раз из таких.



Здание местной администрации находится в центре села Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В Георгиевке есть и Дом культуры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Переезд из Омска

Владислав и Юлия — коренные омичи. Оба учились в городских школах и поступили на математический факультет ОмГУ им. Достоевского. Познакомились в университете в середине двухтысячных, а затем поженились. Владислав начал работать программистом, а Юлия до ухода в декрет была аналитиком. Первый ребенок у супругов родился в Омске. В родном городе семье было привычно. На жизнь денег в целом хватало, вот только собственного угла не было.



— После свадьбы мы помыкались по разным родовым гнездам: пожили у одних родителей, у других родителей, — говорит Владислав. — Что за жизнь? Когда пришла пора что-то покупать, мы просто подумали: раз я работаю удаленно, то есть вариант посмотреть по райцентрам. И это было вдвое дешевле.



Возле дома семьи растут красивые деревья Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Семья смотрела жилье в нескольких районах. Выбор пал на Кормиловку: квартира располагалась в пятиэтажке и стоила приемлемых денег. Плюсом стало и то, что в этом селе были родственники. В Кормиловке семья прожила пять лет. Затем Владиславу и Юлии захотелось перемен: они мечтали о жизни в большом частном доме. Тогда же у пары родился второй сын.



Сейчас Владиславу 45 лет, а Юлии 40 Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Любовь дается только любви» Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











— Просто решили, что нам нужен дом, а не квартира, — вспоминает Юлия. — Потому что квартира есть квартира. Тут не топни, тут не хлопни. Охота выйти во двор и чтобы дети бегали во дворе. Плюс цветочки посадить можно и еще что-нибудь.



Сперва Владислав и Юлия рассмотрели варианты в Кормиловке, но затем поехали вглубь района. В Георгиевке их внимание привлек большой дом: он сразу понравился как супругам, так и детям. Жилье купили в 2014 году за 1,6 миллиона рублей.



Сельская жизнь

От большинства омских сел Георгиевка отличается тем, что расположена в 20 минутах езды сразу от двух райцентров — Кормиловки и Калачинска. Есть еще один плюс — село огибает река Омь, поэтому летом здесь можно наслаждаться чудесными видами.



В селе приемлемая инфраструктура. Владислав и Юлия рассказали, что в 2015 году в Георгиевке провели газ. А вот с водой здесь не всё хорошо. Эта проблема типична для всего Кормиловского района: вода не самого лучшего качества, поэтому одни жители ее покупают в бутылках, другие ставят в домах фильтры.



Юлия любит выращивать цветы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Одно из больших преимуществ сельской жизни, говорит Юлия, заключается в том, что все друг друга знают. Люди помогают друг другу, а так устраивать свой быт куда проще.



Сельская жизнь семье не кажется скучной. Рядом всегда классная природа. Есть машина, захотел — поехал в Омск, Кормиловку или Калачинск. Да и с общественным транспортом тут проблем нет.



— Сейчас зима. У нас есть заброшенный советский школьный сад, и там очень красиво: вдоль речки можно кататься на лыжах. Летом можно за грибами ходить, с собакой гулять, на велосипеде кататься. Причем катаешься ты по проселочной дороге, где нет машин. Или вот собрался и пошел на рыбалку с детьми. 20 минут езды — и ты в Кормиловке или Калачинске, например в кинотеатре. Куда ходить в Омске, чтобы мы завидовали? В Омске живут наши родственники, друзья. Мое ощущение: мы чаще где-то бываем, чем городские родственники. Тут определяющее то, что машина должна быть, — говорит Юлия.



Из хозяйства пока только куры Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Натурпродукт Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Поездками в город и ближайшие райцентры семья не ограничивается. На машине супруги часто путешествуют по России — они были на Алтае, в Казани и других городах.



Так сад выглядит летом Источник: предоставлено Юлией Наумовой











Сейчас в доме Наумовых на подоконниках стоит рассада. Летом двор семьи превращается в настоящую зону отдыха, где находится место овощным грядкам, цветам и растениям. Здесь же располагается небольшая детская площадка и что-то вроде хибары, которую построил один из сыновей. Юлия шутливо называет ее «малой архитектурной формой». Во дворе Наумовых есть баня, гараж и небольшой сарай с курами.



Скоро в теплице Наумовых всё зацветет Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Пес на страже порядка Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В Георгиевке семья живет уже около десяти лет. За это время у пары успел родиться третий сын. Сейчас он ходит во второй класс. Средний сын — семиклассник, а старший — десятиклассник. Утром старшего сына отвозят в школу в Калачинск, а обратно он возвращается сам. Владислав продолжает удаленно работать программистом, а Юлия занимается домашними делами.



Во время прогулки по селу нам то и дело попадались стога сена Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Периодически семья бывает у родственников, которые живут в городе. Супруги говорят, что после сельской жизни от городской суеты порой устаешь до головной боли. Так что на вопрос, готова ли семья вернуться в Омск, Владислав и Юлия отвечают хоть и сдержанно, но предсказуемо: если жизнь заставит, то да, а вот по своему желанию — вряд ли.

