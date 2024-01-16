Освоил русский язык: в Новосибирске ищут мальчика, который приехал с мамой из Австрии

В Новосибирске разыскивают 6-летнего мальчика, который приехал в город с мамой из Австрии. О розыске сообщили в пресс-службе управления судебных приставов региона.
— Разыскивается Эмилиан Максим Леванков. Известно, что мальчик освоил русский язык. Мама ребенка, Леванкова Виктория Константиновна (22.09.1984 года рождения), уроженка Сочи, — рассказали в ГУ ФССП Новосибирской области.
Мать с сыном могут находиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины. Также они могут уехать к родственникам в Краснодарский край.
В пресс-службе ГУ ФССП журналисту НГС пояснили, что на розыск поступил исполнительный документ. Согласно ему, нужно установить место нахождения ребенка.
Тех, кто знает, где находится семья, просят сообщить об этом по номерам:
Ранее судебные приставы начали розыск отца тройняшек, который скрывается и не платит алименты. Он задолжал детям больше 3 миллионов рублей.