«В аквапарке не были и говядину не едим»: рассказываем, на что не хватает денег семье с ребенком

В декрете я привыкла экономить и продолжаю это делать до сих пор. Я знаю, где по самой низкой цене можно купить хорошее сливочное масло, всегда обращаю внимание на товары с желтыми ценниками и, если вижу действительно выгодное предложение, беру на запас.



С нашего стола в последнее время практически исчезли рыба и говядина. Цены на эти важные продукты стали неадекватными. Недавно я взяла небольшой набор для ухи из семги и отдала за него 500 рублей. Когда голова, плавники и хвост стали стоить как стейки? В моей голове адекватная цена супового набора из красной рыбы не должна превышать 300 рублей. Сколько сейчас стоит говядина, я даже не знаю, просто не смотрю в ее сторону, чтобы лишний раз не расстраиваться. Теперь мы едим в основном курицу, индейку и иногда свинину. А дефицит рыбы в рационе стараемся восполнять хорошими витаминами Омега-3 .

