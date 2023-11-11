Государственное дело: почему частные клиники в России прекращают делать аборты

Госмонополия на аборты

На днях министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что частные клиники в регионе больше не будут проводить медикаментозные аборты. По его словам, официального запрета властей на это нет — частники приняли решение самостоятельно отказаться от лицензий на проведение этой процедуры. Правда, придумали они это все-таки не сами.



— Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов, — заявил Скорупский. — Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.

