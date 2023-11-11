Государственное дело: почему частные клиники в России прекращают делать аборты

В последнее время проблемы абортов и снижения рождаемости обсуждаются на всех возможных уровнях — свое мнение на этот счет уже высказывали и депутаты, и министр здравоохранения, и Владимир Путин. Предложения звучат разные: от развития соцподдержки для семей до «выкупа» детей у женщин, которые хотели прервать беременность. На федеральном уровне пока ввели только новые правила продажи препаратов для медикаментозного аборта, остальные идеи пока обсуждают. А вот на местах действуют быстрее.
Госмонополия на аборты
На днях министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил, что частные клиники в регионе больше не будут проводить медикаментозные аборты. По его словам, официального запрета властей на это нет — частники приняли решение самостоятельно отказаться от лицензий на проведение этой процедуры. Правда, придумали они это все-таки не сами.
— Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов, — заявил Скорупский. — Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности.
Днем позже аналогичное заявление сделал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. Он говорит, что пока от лицензии отказались четыре клиники из пяти, однако от последней местные власти ждут такого же решения, причем в ближайшее время.
— Сейчас примерно 92% женщин, которые принимают решение о прерывании беременности, будут находиться в государственных клиниках, где мы активно ведем с ними работу, — заявил замгубернатора Курской области. — Мы проводим анкетирование, выясняем проблемы, по которым они приняли решение об аборте, мы помогаем им, даем им время подумать. То есть активно участвуем в том, чтобы сохранить каждого ребенка.
Белостоцкий отметил, что сокращение количества женщин, которые хотят прервать беременность, — это один из пунктов региональной программы по демографической политике, разработанной по поручению Владимира Путина.
Замгубернатора Курской области хвастается, что именно их регион стал вторым после Крыма, где клиники приняли такое решение. В Челябинской области клиники приняли аналогичное решение еще раньше, однако там меньше масштаб — из 58 клиник навстречу пошли 28, а полностью отказаться от хирургических абортов согласились лишь 3. Некоторые, впрочем, пообещали ввести анкетирование и пригласить психолога для консультаций женщин, принявших решение об аборте.
Чем не угодили частные клиники
Пока все эти ограничения в частных клиниках держатся на честном слове: по действующим законам, частники имеют полное право искусственно прерывать беременность, если они действуют по лицензии и в рамках законов. Однако власти регулярно обсуждают идею ограничить или вовсе запретить аборты в частных клиниках.
— Мы об этом уже не один год говорим, идея звучит широко и громко довольно давно, с самых высоких трибун, — говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — Почему мы так придираемся к коммерческим клиникам? Изначально у нас к ним был один вопрос, а потом добавился и второй, очень серьезный. Первое — мы не видели у них статистику прерывания беременности, они ее не сдавали. Соответственно, мы не понимаем, сколько абортов там делается, мы не видим женщину, которая принимает это решение, мы не можем с ней поговорить. И второй пункт: мы увидели, что те, кто приходит в эти клиники, не получают того, что им положено по закону, — «недели тишины».
«Неделя тишины» была введена в 2012 году — по этому правилу беременность нельзя прерывать в течение 7 дней с момента, как женщина обратится к врачу за направлением на аборт. Считается, что это время даст женщине возможность еще раз обдумать свое решение. Буцкая добавляет, что в этот период у беременной должна быть возможность узнать побольше о мерах поддержки для семей с детьми, о последствиях того или иного принятого решения.
— Это точно не 15-минутный прием врача акушера-гинеколога, это большая работа. Мы увидели, что в коммерческих клиниках ее нет, — говорит Буцкая. — Плюс у нас есть клиники, у которых только одна медицинская лицензия — на прерывание беременности. Что они будут делать, когда к ним женщина обращается: услугу ей оказывать или на «неделю тишины» посылать? Понятно, что им это невыгодно. Поэтому мы неоднократно говорили, что так быть не должно, и благодарны тем регионам, которые нас услышали.
Как еще в России борются с абортами
Переговоры с частными клиниками — не единственный путь, по которому идут регионы, пытаясь сократить число искусственных прерываний беременности. В Мордовии этим летом был принят региональный закон, запрещающий пропаганду абортов и склонение к ним. Согласно этому закону, пропагандой абортов считается, например, «отрицание того, что эмбрион и плод является живым человеком, ребенком» и многие другие высказывания. На днях закон об ответственности за склонение к абортам приняли и в Тверской области.
В Архангельской, Новгородской, Магаданской, Калужской, Тульской областях, а также в Приморском и Камчатском краях запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье»: в его основе методичка для беседы с женщинами, которые пришли на консультацию перед прерыванием беременности. В ней три блока для «отработки возражений» потенциальных рожениц в зависимости от возраста — до 18, от 18 до 35 и после 35 лет. Например, несовершеннолетним беременным предлагают помощь в беседе с родителями, а женщинам старше 35 лет, которые беспокоятся о здоровье ребенка, рассказывают о возможностях пренатальной диагностики (определения патологий плода на стадии внутриутробного развития).
На федеральном уровне тоже продолжают придумывать новые идеи. Этим летом в Госдуме звучало предложение сократить максимальный срок прерывания беременности до 8 недель (сейчас он составляет 12 недель) и разрешить проводить их только с согласия отца ребенка. Есть и другой подход к снижению числа абортов — с финансовой мотивацией. Сюда можно отнести пособия, материнский капитал (недавно, кстати, звучала идея давать его только мамам моложе 30 лет) и другие меры поддержки.