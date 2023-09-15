«Когда мама пропала, мысли были страшные». Как выживает 19-летняя сирота с сыном и чужим долгом в миллион рублей

— Не знаю почему. Я не спрашивала... Может, решил, что до совершеннолетия осталось не так долго и мне в детдоме будет нормально, потерплю. Вообще воспитатели у нас были хорошие, но всё равно мне там не нравилось. Детдом есть детдом.



Заложники долга

После выпуска Ксюша поступила в колледж, там ей дали комнату в общежитии. Там познакомилась с парнем, тоже детдомовским. Забеременела. Будущий отец ребенка заявил: «Это не от меня». Она осталась одна, из колледжа ушла. Общежитие девушке было уже не положено, и она пришла в квартиру своего детства, где когда-то жила с дедушкой, братом и бабушкой. Ксюша рассказывает, что эту четырехкомнатную квартиру дали когда-то еще дедушке как участнику боевых действий. Каких именно, она не знает — судя по всему, в Афганистане.

У Ксении в собственности одна пятая часть этой квартиры. Остальные доли были на родственниках, в том числе и на матери. Всего в квартире было прописано девять человек, и за них всех начислялась квартплата. Квартира отчасти запущенная, ремонт там делали очень давно: обои ободраны, пол облез. Но при этом за порядком дедушка более-менее следил, никаких завалов вещей или мусора, всё аккуратно разложено по шкафам, пол чистый. Самая большая проблема — огромный долг за коммуналку.