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В Новосибирской области женщин стало на 18,5% больше, чем мужчин: причину объяснили в Росстате

Каждый четвертый житель региона — пенсионер

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Росстат объяснил такую динамику «сохраняющимся высоким уровнем преждевременной смертности мужчин»

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По состоянию на 1 января 2023 года, численность мужчин в Новосибирской области составила 1278,7 тысячи человек, женщин — 1515,6 тысячи. Женское население превысило мужское на 18,5%, следует из статистики Росстата региона.

— Такое соотношение складывается из-за сохраняющегося высокого уровня преждевременной смертности мужчин. В 2022 году численное превышение женщин над мужчинами в составе населения отмечается с 25 лет и с возрастом увеличивается, — объяснили в Росстате.

По сравнению с 2022 годом, население Новосибирской области сократилось на 3,2 тысячи человек (0,1%). Каждый четвертый житель региона — пенсионер, 57% новосибирцев находятся в трудоспособном возрасте, 19% — моложе трудоспособного.

Основные данные о половозрастном населении региона

Основные данные о половозрастном населении региона

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25 августа аналитики на основе данных Росстата посчитали, что для оформления ипотеки на трехкомнатную квартиру среднестатистическому новосибирцу, снимающему жилье, нужно чуть больше 10 лет.

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