freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 5/10
usd 94.40
eur 102.47
СрочноНовосибирский суд прекратил дело Алексея Кортнева
Все новости
Все новости

Аналитики подсчитали, сколько новосибирцам придется копить на первый взнос по ипотеке — изучаем цифры

Специалисты провели исследование, используя данные Росстата

198

Некоторым придется долго копить на ипотеку

Поделиться

Аналитики посчитали, что для оформления ипотеки на трехкомнатную квартиру среднестатистическому новосибирцу, снимающему жилье, нужно чуть больше 10 лет. Живущий в своей квартире накопит в 2 раза быстрее. К такому выводу пришли специалисты маркетингового агентства для девелоперов AGM.

Согласно данным, указанным на сайте ЦБ России, 1 июня 2023 года первоначальный взнос на ипотеку вырос до 20%. С 1 января 2024 года его поднимут до 30%. Учитывая нововведения, эксперты подсчитали, сколько времени жителям разных городов России придется копить, чтобы оформить ипотеку.

По информации агентства, новосибирец, зарабатывающий 55 тысяч в месяц и снимающий жилье, сможет накопить на первый взнос и оформить кредит на однокомнатную квартиру за 5 лет 6 месяцев. Владелец своего жилья — за 2,2 года. На взнос за двухкомнатную квартиру, учитывая те же сценарии с собственным или съемным жильем, у горожан уйдет 9 лет или 7,7 года.

Цены на жилье авторы исследования взяли из сервиса объявлений о недвижимости «Домофонд»

Цены на жилье авторы исследования взяли из сервиса объявлений о недвижимости «Домофонд»

Поделиться

Для подсчетов исследователи взяли средние зарплаты регионов по данным Росстата и учли основные расходы: на проезд, продукты, услуги ЖКХ, аренду жилья (при наличии) и прочие потребности.

Ранее корреспонденты НГС узнали у экспертов, стоит ли покупать квартиру после повышения ключевой ставки.

По теме

ИпотекаСбереженияПокупка квартирыНовосибирскЦены на жилье
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter