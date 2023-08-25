Аналитики подсчитали, сколько новосибирцам придется копить на первый взнос по ипотеке — изучаем цифры

По информации агентства, новосибирец, зарабатывающий 55 тысяч в месяц и снимающий жилье, сможет накопить на первый взнос и оформить кредит на однокомнатную квартиру за 5 лет 6 месяцев. Владелец своего жилья — за 2,2 года. На взнос за двухкомнатную квартиру, учитывая те же сценарии с собственным или съемным жильем, у горожан уйдет 9 лет или 7,7 года.