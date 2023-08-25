Аналитики подсчитали, сколько новосибирцам придется копить на первый взнос по ипотеке — изучаем цифры

Аналитики посчитали, что для оформления ипотеки на трехкомнатную квартиру среднестатистическому новосибирцу, снимающему жилье, нужно чуть больше 10 лет. Живущий в своей квартире накопит в 2 раза быстрее. К такому выводу пришли специалисты маркетингового агентства для девелоперов AGM.
Согласно данным, указанным на сайте ЦБ России, 1 июня 2023 года первоначальный взнос на ипотеку вырос до 20%. С 1 января 2024 года его поднимут до 30%. Учитывая нововведения, эксперты подсчитали, сколько времени жителям разных городов России придется копить, чтобы оформить ипотеку.
По информации агентства, новосибирец, зарабатывающий 55 тысяч в месяц и снимающий жилье, сможет накопить на первый взнос и оформить кредит на однокомнатную квартиру за 5 лет 6 месяцев. Владелец своего жилья — за 2,2 года. На взнос за двухкомнатную квартиру, учитывая те же сценарии с собственным или съемным жильем, у горожан уйдет 9 лет или 7,7 года.
Для подсчетов исследователи взяли средние зарплаты регионов по данным Росстата и учли основные расходы: на проезд, продукты, услуги ЖКХ, аренду жилья (при наличии) и прочие потребности.
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