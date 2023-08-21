«Замерзнет вообще весь рынок недвижимости». Эксперты — о том, стоит ли покупать квартиру после повышения ключевой ставки

Центробанк России 15 августа сообщил о резком повышении ключевой ставки до 12%. Мы уже публиковали мнения экономистов о том, к чему это приведет. А сегодня решили разобраться, как быть с ипотекой и стоит ли сейчас срочно покупать недвижимость.
По мнению экспертов рынка, прямо сейчас все сделки не встанут на паузу, но вот позже произойдет просадка.
— Повышение ставки ЦБ приведет к повышению ипотечных ставок на 3–4% плюсом к ставке Центробанка. По уже полученным решениям на ипотеку, со старой ставкой, в краткосрочной перспективе в месяц-полтора сделки будут совершаться. Даже те, кто тянул с этим вопросом, активизируются, а после наступит затишье. Цены слегка скорректируются вниз, и наступит временная стагнация, — говорит член Совета Уральской палаты недвижимости Елена Николаева. — Решение для покупки недвижимости будет приниматься, исходя из необходимости и срочности ее приобретения.
От повышения ключевой ставки пострадают прежде всего те, кто планировал покупать жилье на вторичке. Новостроек это не так сильно коснется, а для тех, кто покупает элитное жилье, этот рост не так существенен.
— Такой сценарий развития с ключевой ставкой 12,5–13,5% был одним из вариантов развития экономики. Назывался он «рисковый», и инфляция в нём была заложена на уровне 11–13% годовых. В июне она была на уровне 3,25%. Логично предположить, что оставшиеся 10% придутся на осень, — говорит управляющий партнер агентства элитной недвижимости «Кулиговская и Партнеры» Павел Боровиков. — По новостройкам субсидированные ставки будут действовать еще до июля 2024 года — то есть стимулируют покупку новостроек. Тем временем разрыв в цене между новостройками и вторичкой (современным жильем, построенным 3–5 лет назад) с ремонтом уже сейчас составляет 20–30% именно благодаря субсидированной ипотеке.
Директор агентства недвижимости «Метражи» Екатерина Торопова отмечает, что сейчас ситуация всё же менее пугающая, чем в 2022 году, но рынку всё равно придется непросто.
— Для рынка недвижимости это шок. Не такой глобальный, как весной прошлого года, когда ключевая ставка скакнула до 17% (в пике — до 20%. — Прим. ред.), но тем не менее. Ипотечные ставки на вторичку сейчас взлетят. А учитывая, что цены на вторичное жилье всё еще высокие, ежемесячные платежи по ипотеке станут для многих семей просто неподъемными, — говорит Екатерина Торопова. — Думаю, что в какой-то степени повторится картина прошлой весны. Люди положат деньги на вклады, банки будут зарабатывать, экономика и рынок недвижимости в том числе будут стагнировать.
Полностью сделки с недвижимостью всё равно не остановятся. При этом, по мнению эксперта, в повышении ключевой ставки даже можно найти положительный момент, но минусов больше.
— Да, через какое-то время шок пройдет. Жизнь не стоит на месте, людям всё равно надо решать свои жилищные вопросы, будут продавать и покупать, но ясно, что особой активности на рынке не будет. Единственный положительный момент во всём этом — цена вторичного жилья начнет падать быстрее. Она и так корректировалась последний год, но очень плавно. Сейчас всё должно пойти быстрее, — считает Екатерина Торопова.
Среднестатистическому покупателю, чтобы купить квартиру в новостройке, надо сначала продать свою хрущевку или брежневку. Кому он ее сейчас продаст? Разговоры о том, чтобы ввести льготную ипотеку для вторичного жилья, так и остались разговорами — к сожалению. Поэтому сейчас на неопределенное время замерзнет вообще весь рынок недвижимости, — подчеркивает эксперт. — Что сейчас делать? Думаю, что есть 2–3 недели, пока банки не получат официальных распоряжений и новых ипотечных ставок из ЦБ. У кого нет острой необходимости покупать жилье именно сейчас, подождите. У кого такая необходимость есть и размер ежемесячного платежа посилен — покупайте. Когда ставка упадет, кредит можно будет рефинансировать.
Прочитайте также, что думают екатеринбуржцы об изменении ключевой ставки. Если решитесь сейчас покупать или продавать, по этой ссылке найдете массу полезных инструкций. И обратите внимание на текст о том, как проверить продавца квартиры перед покупкой.