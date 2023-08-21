«Замерзнет вообще весь рынок недвижимости». Эксперты — о том, стоит ли покупать квартиру после повышения ключевой ставки

По мнению экспертов рынка, прямо сейчас все сделки не встанут на паузу, но вот позже произойдет просадка.

— Повышение ставки ЦБ приведет к повышению ипотечных ставок на 3–4% плюсом к ставке Центробанка. По уже полученным решениям на ипотеку, со старой ставкой, в краткосрочной перспективе в месяц-полтора сделки будут совершаться. Даже те, кто тянул с этим вопросом, активизируются, а после наступит затишье. Цены слегка скорректируются вниз, и наступит временная стагнация, — говорит член Совета Уральской палаты недвижимости Елена Николаева. — Решение для покупки недвижимости будет приниматься, исходя из необходимости и срочности ее приобретения.