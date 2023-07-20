Выкуп детей, усыновление в утробе и многодетные куклы. Как власти предлагают повысить рождаемость — подробности

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал «порочной практикой» то, что женщина сначала занимается карьерой, а уже потом задумывается о материнстве, и призвал со школы объяснять девочкам, когда им надо рожать.
Что еще предлагают чиновники, чтобы улучшить демографию, — смотрите в коротком видео выше. Некоторые высказывания наверняка удивят вас.
Власти заявляют, что Россия находится на грани демографической катастрофы, и для повышения рождаемости предлагают самые разные решения. Иногда весьма странные.
Патриарх Кирилл в Госдуме в начале 2023 года выступил в очередной раз с предложением исключить аборты из списка ОМС.
— Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины, — заявил глава РПЦ.
Глава фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников предложил платить женщинам, отказавшимся от аборта, а детей передавать государству.
Альтернативой аборту, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, может стать пренатальное усыновление — усыновление детей еще в утробе.
— Я бы это назвала антисуррогатным материнством, — сказала Буцкая.
Депутат Мосгордумы Валерий Головченко, кстати, сам многодетный отец, для выхода из демографического кризиса предложил развивать школьный туризм — отправлять детей в поездки на пару дней, а родителям устраивать романтик.
— Для того чтобы мы уже сейчас с вами начали говорить о росте рождаемости и о выходе из демографической ямы, нужно начать заниматься сексом, — сказал депутат.
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетные семьи.