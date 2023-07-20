Выкуп детей, усыновление в утробе и многодетные куклы. Как власти предлагают повысить рождаемость — подробности

— Для того чтобы мы уже сейчас с вами начали говорить о росте рождаемости и о выходе из демографической ямы, нужно начать заниматься сексом, — сказал депутат.



Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать линейку игрушек, пропагандирующих многодетные семьи.