Самой младшей — 14 лет: в Новосибирской области 111 несовершеннолетних девушек стали мамами

В Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних девушек родили детей. Самой молодой маме
Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответе на запрос НГС.
— 111 несовершеннолетних женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами. Из них 107 женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами в первый раз, 14 женщин в возрасте 17 лет стали мамами во второй раз, — рассказали в управлении.
Также в регионе 8 несовершеннолетних мужчин стали отцами, это их первые дети.
За полгода в ЗАГС зарегистрировали 32 новорожденных, чьим мамам исполнилось от 45 до 50 лет. Это первые, вторые, третьи, четвертые и пятые дети в семьях. Мужчины
На этой неделе стало известно, что около 10 лет назад в Новосибирской области ребенок родился у