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Срочно111 несовершеннолетних стали мамами в НСО
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Самой младшей — 14 лет: в Новосибирской области 111 несовершеннолетних девушек стали мамами

Некоторые родили детей во второй раз

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В регионе за полгода родились 12 797 детей

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В Новосибирской области за 6 месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних девушек родили детей. Самой молодой маме 14 лет. Всего за полгода в регионе родились 12 797 детей.

Об этом сообщили в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области в ответе на запрос НГС.

— 111 несовершеннолетних женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами. Из них 107 женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами в первый раз, 14 женщин в возрасте 17 лет стали мамами во второй раз, — рассказали в управлении.

Также в регионе 8 несовершеннолетних мужчин стали отцами, это их первые дети.

За полгода в ЗАГС зарегистрировали 32 новорожденных, чьим мамам исполнилось от 45 до 50 лет. Это первые, вторые, третьи, четвертые и пятые дети в семьях. Мужчины 60–67 лет стали отцами 12 детей.

На этой неделе стало известно, что около 10 лет назад в Новосибирской области ребенок родился у 11-летней девочки. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина.

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