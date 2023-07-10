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11-летняя девочка стала самой юной мамой в Новосибирской области

Такой юный возраст мамы в статистике региона был 10 лет назад

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Такой юный возраст встречается редко, а 15–17-летних мам бывает около 10 в год, пояснила Татьяна Анохина

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11-летняя девочка стала самой юной мамой в Новосибирской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина в беседе с «Комсомольской правдой».

Татьяна Анохина рассказала изданию, что единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек ежегодно бывают, но такой юный возраст — это один случай за 10 лет. Ребенок родился здоровым.

Журналист НГС отправил запрос в Минздрав и СК РФ по НСО, чтобы уточнить эту информацию.

Ранее мы рассказывали о том, что 13 несовершеннолетних девушек из Новосибирской области второй раз стали мамами.

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