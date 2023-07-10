11-летняя девочка стала самой юной мамой в Новосибирской области. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина в беседе с «Комсомольской правдой».
Татьяна Анохина рассказала изданию, что единичные случаи беременности у несовершеннолетних девочек ежегодно бывают, но такой юный возраст — это один случай за 10 лет. Ребенок родился здоровым.
Журналист НГС отправил запрос в Минздрав и СК РФ по НСО, чтобы уточнить эту информацию.
Ранее мы рассказывали о том, что 13 несовершеннолетних девушек из Новосибирской области второй раз стали мамами.