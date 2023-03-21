13 несовершеннолетних девушек из Новосибирской области второй раз стали мамами

— У 217 женщин в возрасте от 13 до 18 лет родился первый ребенок. 13 детей родились у женщин в возрасте 16–17 лет и стали вторыми детьми в семье. Третьи дети у несовершеннолетних матерей не регистрировались, — сообщили НГС в управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области.

