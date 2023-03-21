13 несовершеннолетних девушек из Новосибирской области второй раз стали мамами

В Новосибирской области в 2022 году 230 несовершеннолетних девушек родили детей, для 13 девушек дети стали уже вторыми. Самой младшей матери на тот момент было 13 лет.
— У 217 женщин в возрасте от 13 до 18 лет родился первый ребенок. 13 детей родились у женщин в возрасте 16–17 лет и стали вторыми детьми в семье. Третьи дети у несовершеннолетних матерей не регистрировались, — сообщили НГС в управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области.
В 2022 году 17 мужчин в возрасте 16–17 лет стали отцами. Мужчины 60–62 лет стали отцами 5 детей.
Также с начала 2023 года дети родились у женщин 45–47 лет. Это первые, третьи, четвертые и пятые дети в семье.
В середине прошлого года в Управлении по делам ЗАГС рассказали, что на тот момент у 119 несовершеннолетних девушек родились дети. Одна