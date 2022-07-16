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В НСО назвали число девушек младше 18 лет, которые стали мамами в этом году

Самой младшей молодой маме исполнилось 14 лет

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У одной из сибирячек в 51 год родилась двойня

У одной из сибирячек в 51 год родилась двойня

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В Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области назвали количество несовершеннолетних девушек, которые стали мамами в первой половине 2022 года. Для некоторых из них это не первый ребенок.

— За первое полугодие составлено 119 записей актов о рождении, в которых на момент рождения ребенка мамы не достигли совершеннолетия, — говорится в ответе Управления по делам ЗАГС НСО на запрос НГС.

У 111 матерей в возрасте от 14 до 17 лет родился первый ребенок, у восьми девушек 16–17 лет — второй.

ЗАГС также назвал возраст самых старших матерей региона. Одна 52-летняя женщина стала матерью во второй раз, а у 51-летней женщины родилась двойня.

Ранее в ЗАГС рассказали, сколько лет самым молодым и старшим женихам и невестам, которые поженились в первой половине 2022 года. Почитайте об этом в нашем материале.

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