В НСО назвали число девушек младше
18 лет, которые стали мамами в этом году
Самой младшей молодой маме исполнилось
В Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области назвали количество несовершеннолетних девушек, которые стали мамами в первой половине 2022 года. Для некоторых из них это не первый ребенок.
— За первое полугодие составлено 119 записей актов о рождении, в которых на момент рождения ребенка мамы не достигли совершеннолетия, — говорится в ответе Управления по делам ЗАГС НСО на запрос НГС.
У 111 матерей в возрасте от 14 до 17 лет родился первый ребенок, у восьми девушек
ЗАГС также назвал возраст самых старших матерей региона. Одна
Ранее в ЗАГС рассказали, сколько лет самым молодым и старшим женихам и невестам, которые поженились в первой половине 2022 года. Почитайте об этом в нашем материале.