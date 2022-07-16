В НСО назвали число девушек младше 18 лет, которые стали мамами в этом году

В Управлении по делам ЗАГС по Новосибирской области назвали количество несовершеннолетних девушек, которые стали мамами в первой половине 2022 года. Для некоторых из них это не первый ребенок.

— За первое полугодие составлено 119 записей актов о рождении, в которых на момент рождения ребенка мамы не достигли совершеннолетия, — говорится в ответе Управления по делам ЗАГС НСО на запрос НГС.

