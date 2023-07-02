«Девчонки, давайте познакомимся»: 4 истории красивых мам и дочек, которые выглядят как сестры, — семейные фото

Мы с мамой в очень доверительных отношениях, рассказать могу практически всё, попросить совет. Так же и мама — много чем со мной делится. Я сейчас живу в другом городе, но мы созваниваемся почти каждый день. Видимся редко, так как мне пришлось переехать. Раньше, когда я жила с родителями, мы вместе после работы могли сходить в кофейню, поболтать. Очень любим просто посидеть дома на кухне и пообщаться. Сейчас, когда я приезжаю в гости, всё это присутствует, но уже не так часто. Мне весело в компании мамы и ее подруг. Если выпадает шанс отметить какой-то праздник с родителями и их друзьями, то я никогда не отказываюсь. Мама у меня очень современная.

