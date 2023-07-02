«Девчонки, давайте познакомимся»: 4 истории красивых мам и дочек, которые выглядят как сестры, — семейные фото

Иногда их принимают за сестер или за близких родственников, но никак не за маму и дочь. Они меняются одеждой, вместе ходят на тусовки и делятся секретами. Они — самые близкие люди друг у друга и самые верные подруги. Часами они проводят время за душевными разговорами, доверяя секреты, скучают, когда большое расстояние разделяет их, грустят, когда встречи становятся реже, чем им хотелось бы. Мы поговорили с дочками, чьих мам можно принять за их сестер, и с мамами, которые воспитали дочерей-подруг: они рассказали о том, как проводят время вместе и какие у них есть привычки на двоих.
Ирина, 24 года, мастер маникюра
Елена, 52 года, работает в ювелирном магазине
— Где-то — на улице или в заведении — нас с мамой не принимают за сестер, но каждый раз, когда мы выставляем совместные фотографии, нам пишут, что очень похожи, или, бывает, друзья, встречая мою маму случайно, потом говорят, что она очень молодо выглядит. Бывает, к ней подходят познакомиться молодые люди.
Мы с мамой в очень доверительных отношениях, рассказать могу практически всё, попросить совет. Так же и мама — много чем со мной делится. Я сейчас живу в другом городе, но мы созваниваемся почти каждый день. Видимся редко, так как мне пришлось переехать. Раньше, когда я жила с родителями, мы вместе после работы могли сходить в кофейню, поболтать. Очень любим просто посидеть дома на кухне и пообщаться. Сейчас, когда я приезжаю в гости, всё это присутствует, но уже не так часто. Мне весело в компании мамы и ее подруг. Если выпадает шанс отметить какой-то праздник с родителями и их друзьями, то я никогда не отказываюсь. Мама у меня очень современная.
Элинда, 47 лет, начальник управления по расчетам
Наталья, 27 лет, менеджер в банке
— Мы с дочерью похожи, и нам часто об этом говорят, особенно схожи жесты и мимика. Иногда нас могут принять за сестер, но даже если не заметят схожести, всё равно удивляются, что мы мама с дочкой. После развода остались жить с дочерью вдвоем, условия выживания на тот момент были не очень простыми, это привело к более быстрому взрослению дочери, повышенным требованиям к ней в тех или иных вопросах, но и сильно сблизило нас. Мы близки настолько, что без стеснения можем обсуждать любые темы, проблемы, переживания и радости, ну и мужчин, конечно.
Секрет наших хороших взаимоотношений в том, что практически с ее детства я общаюсь с ней как со взрослым человеком. Возможно, этим я лишила ее части детства, но она раньше своих сверстников стала самостоятельной, ответственной и в чем-то даже мудрой. Как бы это эгоистично ни звучало: я вырастила себе подругу и соратника. Мы смело можем друг другу сказать: «Я твой человек!» Поскольку на данный момент мы живем в разных городах (это, кстати, тоже очень сближает), мы стараемся видеться несколько раз в году и часть отпуска проводить вместе. По выходным у нас традиционно видеосвязь, по будням — обмен мемами в соцсетях, так как чувство юмора схожее.
Наталия, 23 года, студентка, работает в сфере рекламы
Марина, 48 лет, свой бизнес
— Когда люди узнают, что это моя мама, сильно удивляются. Нас постоянно принимают за сестер, даже незнакомые люди с улицы спрашивают нас с мамой об этом. Мы очень близки, доверяем друг другу всё, ведь самое сокровенное можно доверить только родному человеку. Думаю, секрет наших взаимоотношений кроется в любви друг к другу. Мы созваниваемся с ней каждый день, как и с другими членами семьи. Так как живем в разных городах, стараемся чаще путешествовать вместе, праздники тоже стараемся проводить вместе.
Наталья, 49 лет, свой бизнес
Дочь Алина, 28 лет, свой бизнес
— Нам часто говорят, что мы с Алиной становимся похожи: жесты, манеры, улыбка. Даже я иногда на какой-то фотографии поражаюсь нашему сходству. Все очень сильно удивляются, когда узнают, что у меня взрослая дочь, сразу возникает вопрос, сколько мне лет. Дочь часто пишет в соцсетях, что всё хорошо, мама родила меня во взрослой жизни, а не в 16 лет. Я родила Алину в 21 год, разница в 20 лет. У моей мамы со мной такая же разница. Когда мы втроем где-нибудь стоим, все на нас смотрят и не могут понять, кто кому кем приходится. Сейчас мы встречаемся чаще дома, дочь приезжает в гости, мы накрываем стол, общаемся, играем в игры. Стараемся выезжать куда-то за город, любим совместные поездки. Жалею, что мы мало времени проводим вместе, хочется чаще — ходить в театр, раз в неделю выбираться на завтраки в кафе, разговаривать.
Мы с Алиной больше подружки, хотя психологи говорят, что дружить нельзя, потому что стираются границы и меняются роли. У меня в детстве с мамой не было таких отношений, и я сразу сказала, что с моей дочерью у меня будет по-другому. Дочь доверяет мне свои секреты, в меру дозволенности, я тоже делюсь с ней своими мыслями и переживаниями. Алина дружит с моими подругами, я дружу с ее, мы все вместе ходим на вечеринки. Все ее подруги всегда удивлялись, насколько близкие у нас отношения. Бывало, к нам подходили познакомиться — идем с Алиной по городу, и нам кричат: «Девчонки, а давайте познакомимся, давайте сходим куда-нибудь поужинать». Мужчины иногда вообще не понимают, кто мы друг другу, им кажется, что мы или сестры, или тетя с племянницей, но то, что мы мать и дочь, им в голову не приходит.
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