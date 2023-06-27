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В семье самого красивого альбиноса на планете и грузинской модели родился второй ребенок. Как выглядят дети необычной пары?

Кстати, дедушка малышей — миллиардер и известный политик

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Видео: Городские порталы

Малыша Даду пока не показывают публике. Его папа певец Бера Иванишвили имеет генетическую особенность, он альбинос. Мама Даду — красавица-модель. А дедушка, между прочим, — миллиардер и видный в Грузии политик.

У Даду есть старший брат, трехгодовалый Берука. Наши коллеги из Woman.ru писали о том, на кого из родителей он больше похож.

Оба мальчика не унаследовали от отца Беры Иванишвили редкую генетическую аномалию — альбинизм. Бера имеет необычные черты — его кожа и волосы абсолютно белые. Это помогло ему добиться популярности даже большей, чем у его красавицы-жены Нануке Гудавадзе. Его нередко называют самым красивым альбиносом на планете.

На видео выше рассказ о семье, которая доказывала, что выигрыш или проигрыш в генетическую лотерею — это вопрос восприятия.

Ранее мы рассказывали, как малышка с редкой аномалией стала звездой интернета.

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