В семье самого красивого альбиноса на планете и грузинской модели родился второй ребенок. Как выглядят дети необычной пары?

У Даду есть старший брат, трехгодовалый Берука. Наши коллеги из Woman.ru писали о том, на кого из родителей он больше похож.



Оба мальчика не унаследовали от отца Беры Иванишвили редкую генетическую аномалию — альбинизм. Бера имеет необычные черты — его кожа и волосы абсолютно белые. Это помогло ему добиться популярности даже большей, чем у его красавицы-жены Нануке Гудавадзе. Его нередко называют самым красивым альбиносом на планете.