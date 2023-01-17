Восточная принцесса: новорожденная малышка поразила врачей необычной внешностью — смотрим слишком милые фото

Позже она рассказывала, что ее часто останавливают на улице и спрашивают о густых волосах дочери. Интересно, что волосы Нитьи (так зовут малышку) никогда не выпадали и продолжают расти густыми и длинными.



Примечательно, что всю беременность Ямини страдала от сильной изжоги — это, если верить приметам, означает, что ребенок родится с большим количеством волос. Также считается, что повышенные гормоны расслабляют пищевод и способствуют росту волос у младенцев.