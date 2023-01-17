Восточная принцесса: новорожденная малышка поразила врачей необычной внешностью — смотрим слишком милые фото

Родители необычной малышки родом из Индии, но живут в Австралии. Конечно, генетика сыграла не последнюю роль в том, что у девочки феноменально густые волосы, но даже для жителей Индии это уникальный случай. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю необычной девочки и посмотрели, как она выглядит сейчас.
В конце 2020 года молодая мама Ямини Бадкар продемонстрировала миру невероятно густые локоны своей маленькой дочери и рассказала, что даже опытные врачи были шокированы таким количеством волос у младенца.
— Когда дочку положили мне на грудь, я посмотрела на нее и просто потеряла дар речи, — вспоминает гордая мама. — Вся команда врачей и акушерок были в шоке, когда увидели ее.
Позже она рассказывала, что ее часто останавливают на улице и спрашивают о густых волосах дочери. Интересно, что волосы Нитьи (так зовут малышку) никогда не выпадали и продолжают расти густыми и длинными.
Примечательно, что всю беременность Ямини страдала от сильной изжоги — это, если верить приметам, означает, что ребенок родится с большим количеством волос. Также считается, что повышенные гормоны расслабляют пищевод и способствуют росту волос у младенцев.
Ямини и ее муж родом из Индии, у них обоих были густые волосы в младенчестве, но «даже близко не такие, как у нашей девочки».
Уход за ребенком с длинными волосами имеет свои сложности, с которыми и столкнулась семья, когда Нитья была совсем крошкой.
— У маленьких детей кожа головы очень тонкая и нежная, поэтому нам приходилось быть осторожными, когда мы расчесывали ее, и до определенного возраста нельзя было использовать резинки, — вспоминает Ямини.
Ямини описывает дочь как очень жизнерадостного ребенка, девочка любит собак и приходит в восторг от музыки. Нитья с удовольствием знакомится с новыми людьми и пытается наладить с ними контакт.
Еще дети с необычной внешностью, которой восхищаются
Эти крохи унаследовали от родителей, бабушек и дедушек всё самое лучшее. Причем гены сложились таким причудливым образом, что малыши не всегда похожи на своих родителей, братьев и сестер. Какие-то черты могут проявиться через поколение, а то и два. Тогда появляются удивительно красивые дети с необычной внешностью — Мы вспомнили их истории.
Меган и Морган Бойд
Сестрам с голубыми глазами всего по 11 лет, а они уже настоящие звезды в Сети. Шесть лет назад мама Меган и Морган выложила в Сеть фото своих красавиц и получила море восторженных отзывов.
У одной из девочек проявилась наследственная особенность — гетерохромия (различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. — Прим. ред.). Сейчас они с удовольствием позируют маме для фото и принимают участие в рекламным кампаниях.
Два года назад мы рассказывали, как живут женщины с гетерохромией. Почитайте, что такое пугать людей взглядом каждый день.
Тайгер, Бамбу и Рокет
Папа ребят — из Суринама, мама — из Голландии. А дети получились нереально симпатичные, похожие друг на друга и в то же время совершенно разные. Старший сын унаследовал и папину смуглость, и мамину скандинавскую бледность. Средний пошел в отца, а младший — в маму. И у всех троих — великолепные шевелюры, их кудрям позавидует любая девчонка.
На социальные сети удивительно красивой семьи в Сети подписано огромное количество человек, а мама радует фолловеров солнечными фотографиями с Ибицы — живут они именно там.
Джейр Иджалана
Джейр называют самой красивой девочкой Африки, многие считают, что малышку ждет большое будущее в мире глянца. Когда девочке было пять лет, на ее необычную внешность обратила внимание фотограф Бисола Мофеолува Бамуйива (Bisola Mofeoluwa Bamuyiwa), ее зацепило, что у Джейр очень взрослый взгляд, серьезность придает ее кукольной внешности особый шарм. После сотрудничества с Бамуйива о необычной малышке узнали и другие фотографы, а общественность назвала девочку одной из самых красивых юных фотомоделей.
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