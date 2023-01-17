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Истории

Восточная принцесса: новорожденная малышка поразила врачей необычной внешностью — смотрим слишком милые фото

Девочка родилась с густыми черными волосами, в полгода ее локоны были уже до плеч

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Вы только посмотрите на эту красавицу — здесь Нитье всего <nobr class="_">2 недели</nobr>

Вы только посмотрите на эту красавицу — здесь Нитье всего 2 недели

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Родители необычной малышки родом из Индии, но живут в Австралии. Конечно, генетика сыграла не последнюю роль в том, что у девочки феноменально густые волосы, но даже для жителей Индии это уникальный случай. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю необычной девочки и посмотрели, как она выглядит сейчас.

В конце 2020 года молодая мама Ямини Бадкар продемонстрировала миру невероятно густые локоны своей маленькой дочери и рассказала, что даже опытные врачи были шокированы таким количеством волос у младенца.

— Когда дочку положили мне на грудь, я посмотрела на нее и просто потеряла дар речи, — вспоминает гордая мама. — Вся команда врачей и акушерок были в шоке, когда увидели ее.

Такой прическе позавидуют многие взрослые

Такой прическе позавидуют многие взрослые

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Позже она рассказывала, что ее часто останавливают на улице и спрашивают о густых волосах дочери. Интересно, что волосы Нитьи (так зовут малышку) никогда не выпадали и продолжают расти густыми и длинными.

Примечательно, что всю беременность Ямини страдала от сильной изжоги — это, если верить приметам, означает, что ребенок родится с большим количеством волос. Также считается, что повышенные гормоны расслабляют пищевод и способствуют росту волос у младенцев.

Когда девочка только родилась, было трудно контролировать ее прическу, но теперь кожа головы малышки достаточно окрепла, чтобы носить резинки

Когда девочка только родилась, было трудно контролировать ее прическу, но теперь кожа головы малышки достаточно окрепла, чтобы носить резинки

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Ямини и ее муж родом из Индии, у них обоих были густые волосы в младенчестве, но «даже близко не такие, как у нашей девочки».

В шесть месяцев волосы Нитьи были уже до плеч

В шесть месяцев волосы Нитьи были уже до плеч

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Уход за ребенком с длинными волосами имеет свои сложности, с которыми и столкнулась семья, когда Нитья была совсем крошкой.

— У маленьких детей кожа головы очень тонкая и нежная, поэтому нам приходилось быть осторожными, когда мы расчесывали ее, и до определенного возраста нельзя было использовать резинки, — вспоминает Ямини.

Сейчас малышке уже <nobr class="_">2 года</nobr> и <nobr class="_">1 месяц</nobr>

Сейчас малышке уже 2 года и 1 месяц

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Ямини описывает дочь как очень жизнерадостного ребенка, девочка любит собак и приходит в восторг от музыки. Нитья с удовольствием знакомится с новыми людьми и пытается наладить с ними контакт.

Еще дети с необычной внешностью, которой восхищаются

Эти крохи унаследовали от родителей, бабушек и дедушек всё самое лучшее. Причем гены сложились таким причудливым образом, что малыши не всегда похожи на своих родителей, братьев и сестер. Какие-то черты могут проявиться через поколение, а то и два. Тогда появляются удивительно красивые дети с необычной внешностью — Мы вспомнили их истории.

Меган и Морган Бойд

Девочек можно отличать по цвету глаз

Девочек можно отличать по цвету глаз

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Сестрам с голубыми глазами всего по 11 лет, а они уже настоящие звезды в Сети. Шесть лет назад мама Меган и Морган выложила в Сеть фото своих красавиц и получила море восторженных отзывов.

Близняшек часто сравнивают с певицей Рианной, и действительно они чем-то похожи на знаменитость

Близняшек часто сравнивают с певицей Рианной, и действительно они чем-то похожи на знаменитость

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У одной из девочек проявилась наследственная особенность — гетерохромия (различный цвет радужной оболочки правого и левого глаза или разная окраска различных участков радужной оболочки одного глаза. — Прим. ред.). Сейчас они с удовольствием позируют маме для фото и принимают участие в рекламным кампаниях.

Два года назад мы рассказывали, как живут женщины с гетерохромией. Почитайте, что такое пугать людей взглядом каждый день.

Тайгер, Бамбу и Рокет

Разве не красавчики?

Разве не красавчики?

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Папа ребят — из Суринама, мама — из Голландии. А дети получились нереально симпатичные, похожие друг на друга и в то же время совершенно разные. Старший сын унаследовал и папину смуглость, и мамину скандинавскую бледность. Средний пошел в отца, а младший — в маму. И у всех троих — великолепные шевелюры, их кудрям позавидует любая девчонка.

Эта троица наверняка милая только на фото, а так дает маме жару

Эта троица наверняка милая только на фото, а так дает маме жару

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На социальные сети удивительно красивой семьи в Сети подписано огромное количество человек, а мама радует фолловеров солнечными фотографиями с Ибицы — живут они именно там.

Джейр Иджалана

Вы только посмотрите на нее

Вы только посмотрите на нее

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Джейр называют самой красивой девочкой Африки, многие считают, что малышку ждет большое будущее в мире глянца. Когда девочке было пять лет, на ее необычную внешность обратила внимание фотограф Бисола Мофеолува Бамуйива (Bisola Mofeoluwa Bamuyiwa), ее зацепило, что у Джейр очень взрослый взгляд, серьезность придает ее кукольной внешности особый шарм. После сотрудничества с Бамуйива о необычной малышке узнали и другие фотографы, а общественность назвала девочку одной из самых красивых юных фотомоделей.

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