«Я не верила, что это происходит с нами». Сибирячка не могла забеременеть 10 лет, но родила тройню, а потом еще двойню

Было очень волнительно, ожидание давалось непросто: получится или не получится? Ищешь признаки беременности, кажется, будто они уже есть, хотя мне и в первый раз так казалось. На 9-й день после процедуры я сделала тест и увидела еле заметную вторую полоску, побежала сдавать ХГЧ, а на УЗИ подтвердилось сердцебиение плода. На 7-й неделе нам сказали, что у нас двойня. Мы были ошарашены, но решили никому не говорить, пока не узнаем точно. На 9-й неделе нам сказали, что у нас тройня.

Я не знаю, какие эмоции в тот момент испытывал мой муж, я не видела лица, потому что была занята своими ощущениями. Было удивительно, ведь мне перенесли один эмбрион, мы даже не подозревали, что он может разделиться на две части, а он разделился на три. У нас генетически идентичные близнецы, они развились из одной яйцеклетки и одного сперматозоида, у них генетически идентичный набор хромосом.