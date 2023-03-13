«Может, еще грудь пришьешь»: история пекаря, который ушел в декрет вместо жены

Не возникло непонимания и на работе. По словам Максима, начальница с уважением отнеслась к его решению пойти в декрет.

— Единственное, женщины-коллеги посмеялись, говорили: «Может, еще грудь себе пришьешь», — улыбается Максим. — Ну, еще папа пару шуточек отпустил, он у меня такой веселый, а мама поняла причину нашего такого решения и поддержала. Друзья тоже восприняли с одобрением.