«У многих паника»: новосибирцы потеряли детские выплаты за март

Новосибирцы пожаловались на невыплату детских пособий в марте. Универсальное детское пособие должны были зачислить
— Перечислили только на одного ребенка, на второго до сих пор нет. И это массовая проблема. Очень много кому не перечислили. Перечисление прошло как-то частями. До СФР не дозвониться по горячей линии, нигде нет информации, почему так произошло и когда ждать перечисление на второго ребенка. У многих паника, — рассказала НГС читательница Анна. Сибирячка подавала документы на выплаты в январе.
В пресс-службе Социального фонда России НГС пояснили, что в начале года изменился порядок начисления детских выплат и выплаты по беременности. Кроме того, раньше деньги перечисляла соцзащита, а сейчас Социальный фонд России. До этого деньги за текущий месяц выплачивались в начале месяца, теперь выплата осуществляется за прошедший месяц. То есть,
— Все выплачено в срок —
То же самое касается и пособий на детей с 3 до 7 лет, пособий беременным и матерям детей до 1,5 года.
— Если разница в размере выплат, то фонд обеспечивает доплату. Родителям нужно внимательно посмотреть все свои выплаты за февраль, — посоветовали в социальном фонде.
По закону первое пособие выплачивается в течение 5 рабочих дней после одобрения. Путаница также может возникнуть, если в феврале семье пришло положительное решение: то есть и выплата в феврале им уже пришла.
— Порядок выплаты меняется отнюдь не по желанию СФР, это постановление правительства РФ. В этот переходный период нам поступает много звонков. Чаще всего, когда разбираем обращение, выясняется, что выплату семья уже получила. Бывают индивидуальные случаи, когда выплата прекращена по какой-то причине. Например, выплата до 1,5 года прекращается, если мама вышла на работу на полный день. Такие случаи нужно разбирать индивидуально: обращаться в контакт-центр либо на прием в клиентскую службу фонда по месту жительства, — объяснили в СФР.
Позвонить в контакт-центр можно по номеру
— Специалисты фиксируют все входящие и перезванивают, — сказали в СФР.
Единое универсальное пособие на ребенка ввели в 2023 году, в него объединили пособие на ребенка до трех лет (в народе его прозвали «путинским»), пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Есть ряд условий, без которых пособие не назначается. Получить выплату могут семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума на человека, но только если при этом соблюдены правила нулевого дохода и комплексной оценки нуждаемости. Эти ограничения применялись и ранее, но они всё еще вызывают много вопросов — недавно мы отвечали на самые распространенные из них.