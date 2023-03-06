«У многих паника»: новосибирцы потеряли детские выплаты за март

В пресс-службе Социального фонда России НГС пояснили, что в начале года изменился порядок начисления детских выплат и выплаты по беременности. Кроме того, раньше деньги перечисляла соцзащита, а сейчас Социальный фонд России. До этого деньги за текущий месяц выплачивались в начале месяца, теперь выплата осуществляется за прошедший месяц. То есть, 3 марта семьи получили выплату за февраль.

— Все выплачено в срок — 3-го числа, по спискам. Многие родители забыли, что выплаты производятся за прошедший месяц. То есть, 3 марта была выплата за февраль. Соответственно, те, кто получал выплаты по прежним правилам, в начале года получили выплату. Так как выплата за февраль на данного ребенка произведена, следующая выплата будет только за март, — пояснили в СФР.

