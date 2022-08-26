Деньги на детку: наш редактор посчитала, во сколько обходится ей в месяц дошкольник (вы удивитесь)
Очень часто, рожая первого ребенка, родители не подозревают, что их ждет, в том числе и с финансовой стороны
Среди будущих родителей часто бытует мнение, что дети — это очень мило, а еще дорого. И чтобы позволить себе иметь хотя бы одного, а тем более двух детей, нужно выйти на определенные доходы или иметь подушку безопасности. Редактор Parents.ru Анна Щекина по заданию редакции посчитала, сколько из семейного бюджета они с супругом тратят на свою шестилетнюю дочь. Публикуем их дневник трат.
Одежда и другие нужные вещи
Когда Анна только собиралась стать мамой — она основательно подготовилась. Купила вещи на разные случаи жизни, денег не жалела, выбирала самое лучшее, многое заказывала из-за границы. Но когда родилась дочь, выяснилось, что большую часть дорогостоящих вещей семье могли отдать родственники и друзья.
— Друзья мужа отдали коляску и автокресло (еще и поблагодарили за то, что освободилось место в квартире), бабушки и дедушки подарили горы одежды. У нас много родственников и друзей, чьи дети старше нашей дочери. Мы не покупали велосипед, ролики, ватрушки для катания с горки зимой — всё это нам досталось «в наследство». Стараемся благодарить близких и покупаем в ответ что-то нужное для их детей, — рассказывает Анна.
Позже молодая мама начала вести дневник трат — например, за последние 6 месяцев семья купила для дочери куртку (2500 руб.), платье для утренника (3500 руб.), наборы нижнего белья (2400 руб.), носки и колготки (3000 руб.), ботинки (5000 руб.).
Итого: примерно 2700 руб. в месяц.
Детский сад
Дочь Анны посещает обычный государственный детский сад в Москве. За одного ребенка здесь платят 2500 рублей в месяц. Если ребенок не посещает сад по уважительной причине, стоимость пересчитывается. В саду кормят 5 раз в день, занимаются с детьми физкультурой и музыкой, есть посещение бассейна раз в неделю. Также в эту сумму входят рисование, лепка и занятия по развитию речи.
Секции и кружки
— В садике дочь посещает три секции (это необязательно, по желанию ребенка и родителей): хореография обходится в 2500 руб. в месяц, театральная студия стоит столько же, «Эксперименташки» (уроки для юных ученых) — 1500 руб. Как и в случае с детским садом, при пропусках по уважительной причине стоимость пересчитывается. В среднем в месяц на дополнительные занятия выходит около 5000 руб. Дочь любит организованную деятельность, ей некомфортно долго находиться в группе, где шумят 34 ребенка. Поэтому я считаю эти деньги платой не только за развитие ребенка, но и за психологический комфорт в детском саду — ведь в секции ходит не так много детей, — объясняет Анна.
Анна с мужем из тех родителей, которые не жалеют денег на дополнительное образование. Плюсом к садовской программе они водят дочь на английский (2400 руб. в месяц), живопись (4000 руб.) и вокал (3800 руб.). В семье есть полезная привычка — несколько раз в неделю, по вечерам, мама, папа и дочь ходят в бассейн в фитнес-клуб, плавают, занимаются йогой и фитнесом. Детский абонемент обходится в 3000 руб. в месяц.
Итого: примерно
Питание
С питанием в семье Анны особая ситуация, у ребенка пищевая аллергия, по медицинским показаниям ей приходится ограничивать употребление молока, поэтому она завтракает и ужинает дома, а полдник берет с собой в детский сад. Если бы аллергии не было — большую часть времени ребенок питался бы в детском саду. Анна говорит, что также семья не экономит на фруктах, овощах и ягодах и пару раз в месяц позволяет себе сходить в ресторан или кафе.
Итого:
Медицина
Если ваш ребенок здоров — эту статью расходов всё равно нужно учитывать в семейный бюджет. Бывает всякое, простуда, отит или банальное отравление. Также дома нужно иметь минимальную аптечку, чтобы оказать первую помощь и расширенную аптечку для путешествий, если вы любители дальних поездок.
Итого: в среднем 2050 руб. в месяц.
Игрушки
В начале колонки мы уже рассказывали, что многие детские вещи и игрушки Анне достались от родных. Также часто желанные игрушки для дочки Анны покупает ее бабушка. Молодая мама говорит, что старается учить дочь осознанно потреблять, когда она просит очередную игрушку, родители предлагают ей подумать, точно ли она так нуждается в ней. А вот, например, на книги семья тратит деньги легко, любят покупать художественную литературу, энциклопедии, развивающие пособия, книги с наклейками.
Итого: 3000 руб. в месяц.
Путешествия
Эта статья расходов — особенная боль родителей, которые до рождения детей много и бюджетно путешествовали. Действительно — до двух лет ребенок путешествует с вами бесплатно, но потом придется заплатить по полной программе, как за взрослого. Везде: и в самолете, и в гостинице, и за развлечения. Плюс с ребенком обычно требуется другой уровень комфорта — больше не поедешь с одним рюкзаком автостопом. Здесь расходы существенно возрастают.
— В течение последних шести месяцев мы путешествовали по России: весной были три недели в Дагестане, по пути посмотрели Волгоградскую область и Калмыкию, летом отдыхали на Волге и Плещеевом озере. Стоимость этих путешествий для ребенка составила около
Итого: в среднем
В семье Анны траты на ребенка составляют примерно
По мнению нашего редактора, от многих трат можно было бы попросту отказаться, но Анна с мужем уже имеют стабильные условия для комфортной жизни — квартиру, машину и дачу.
— Сейчас у нас есть возможность не ограничивать расходы на дочь. В любом случае одно я знаю точно: из-за финансовых трудностей не стоит отказываться от рождения детей — из любой ситуации можно найти выход, — заключает она.
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