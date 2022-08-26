Деньги на детку: наш редактор посчитала, во сколько обходится ей в месяц дошкольник (вы удивитесь)

Позже молодая мама начала вести дневник трат — например, за последние 6 месяцев семья купила для дочери куртку (2500 руб.), платье для утренника (3500 руб.), наборы нижнего белья (2400 руб.), носки и колготки (3000 руб.), ботинки (5000 руб.).

Итого: примерно 2700 руб. в месяц.

Детский сад

Дочь Анны посещает обычный государственный детский сад в Москве. За одного ребенка здесь платят 2500 рублей в месяц. Если ребенок не посещает сад по уважительной причине, стоимость пересчитывается. В саду кормят 5 раз в день, занимаются с детьми физкультурой и музыкой, есть посещение бассейна раз в неделю. Также в эту сумму входят рисование, лепка и занятия по развитию речи.