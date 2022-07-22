Не забудьте присыпку! Как собраться в отпуск с детьми (и не переживать)

— Например, при поездке на море я добавляю солнцезащитный костюм для ребенка и SPF-крем, резиновые шлепанцы, панамку, подгузники для плавания, компактное покрывало для игр на песке. В отдельной сумке хорошо иметь стратегический запас сменной одежды, сухие и влажные салфетки, воду, перекус, оптимальный набор игрушек, — поделилась Екатерина.

Также Екатерина отметила, что минимизировать объем багажа очень помогают мини-контейнеры для жидкостей, средства гигиены travel-формата и органайзеры для вещей, рассортированные по типу или дню использования.