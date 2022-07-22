Не забудьте присыпку! Как собраться в отпуск с детьми (и не переживать)
Разбираемся, что нужно взять в первую очередь и как собрать аптечку
Ожидание от отпуска вместе с ребенком (а то и несколькими детьми) и реальность могут сильно отличаться. Всё дело в том, что чаще всего дети очень активны и любознательны, не могут усидеть на одном месте (конечно, встречаются и спокойные). Как легко организовать отдых с детьми? Эксперты рассказали, что нужно взять с собой в первую очередь (а без чего можно обойтись) и как собрать аптечку в такую поездку.
Что взять с собой в поездку?
Блогер-путешественница Екатерина Стафеева до рождения сына часто ездила вместе с мужем по всему миру и делала это налегке. Но появление ребенка скорректировало их передвижения, поскольку предстоящие поездки стали настораживать, а воображение рисовало множество возможных вариантов развития событий. По словам Екатерины, стандартными опасениями были отсутствие инфраструктуры для путешествий с детьми, возможные болезни и травмы, а также неприятные сюрпризы в дороге и на новом месте. Но в итоге пара начала брать ребенка в автопутешествия, когда ему исполнилось
— При поездках за границу важно оформить страховой полис с понятным алгоритмом действий в случае экстренной ситуации. Советую сразу записать телефон страховой, чтобы при необходимости быстро его найти. Все документы и распечатки бронирований храню в отдельном органайзере, который всегда должен быть под рукой. Никогда не знаешь, в какой момент могут попросить показать бумаги, — советует Екатерина.
Путешественница рассказала, что перед поездкой заранее готовит список нужных вещей для сына — в зависимости от длительности, сезона и вида путешествия.
— Например, при поездке на море я добавляю солнцезащитный костюм для ребенка и SPF-крем, резиновые шлепанцы, панамку, подгузники для плавания, компактное покрывало для игр на песке. В отдельной сумке хорошо иметь стратегический запас сменной одежды, сухие и влажные салфетки, воду, перекус, оптимальный набор игрушек, — поделилась Екатерина.
Также Екатерина отметила, что минимизировать объем багажа очень помогают мини-контейнеры для жидкостей, средства гигиены travel-формата и органайзеры для вещей, рассортированные по типу или дню использования.
— Отдельно стоит вопрос детского транспорта. Меня выручает суперкомпактная коляска, — рассказала путешественница. — Она весит всего
Как собрать аптечку?
Особое внимание перед путешествием с ребенком стоит уделить и набору медикаментов. Врач-педиатр детской поликлиники «Новой больницы» Анастасия Удачина советует в первую очередь взять с собой в аптечку на отдых противовоспалительные (они же жаропонижающие и обезболивающие) средства — ибупрофен и парацетамол.
— Это палочка-выручалочка практически во всех состояниях. Важно помнить: если у вас или вашего ребенка есть хронические заболевания, то в аптечку обязательно должны входить препараты, которые вы используете для базовой терапии, — пояснила Анастасия Удачина.
По совету врача-педиатра для неотложной помощи могут понадобиться следующие препараты:
- сорбенты при возникновении кишечных инфекций («Полисорб» или «Смекта»), также можно использовать растворы («Регидрон Био» или «Адиарин Регидрокомплекс») и пробиотики («Энтерол», «БиоГая», «Нормобакт»);
- препараты от аллергии («Зодак», «Зиртек», «Фенистил», «Эриус»), также можно взять средства для местного использования при укусах насекомых («Фенистил Гель» или «Псило-бальзам»);
- ушные капли («Отипакс»);
- средства, облегчающие течение ОРВИ (солевые растворы для носа, сосудосуживающие капли, пастилки от боли в горле);
- противомикробные и антисептические средства для помощи при ушибах (перекись водорода, хлоргексидин, «Левомеколь» или присыпка «Банеоцин»);
- репелленты, вата, салфетки и бинты;
- антибиотики (использовать только после осмотра ребенка доктором; с собой нужно взять, чтобы не искать их во время поездки).
Также Анастасия Удачина рекомендовала покупать в поездку лекарства в виде таблеток или суспензий, а также собирать две аптечки: одну — непосредственно в дорогу (самолет/машина/поезд), а вторую использовать как основную. Непосредственно на месте отдыха можно купить солнцезащитные средства, «Пантенол» и увлажняющие кремы, а также салфетки, пластыри, вату и бинты.
— Набор препаратов в зависимости от возраста детей особенно не меняется, но всегда надо использовать лекарства согласно возрастным группам. Например, «Смекта» и «Регидрон Био» разрешены с
А вот так выглядит аптечка путешественницы Екатерины Стафеевой:
- средства от расстройства желудка («Смекта», «Регидрон Био»);
- жаропонижающие средства (детский сироп «Нурофен», свечи «Цефекон»);
- средства от насморка (капли «Отривин» или «Називин»);
- препараты от аллергии («Фенистил Гель», «Зиртек»);
- средства при травмах или ранах (гемостатическая губка, криопакеты «Снежок», пластырь, марлевые салфетки, вата, хлоргексидин, «Левомеколь»);
- электронный градусник;
- детские «Пантенол» или «Бепантен».
Как путешествовать с детьми в транспорте?
Если говорить об авиаперелетах, то по России дети до 2 лет могут лететь бесплатно на руках у родителей, а на международных рейсах для этого потребуется небольшая доплата. Можно купить ребенку до 2 лет и отдельное место, тогда на нем разрешают установить автолюльку. А в некоторых самолетах предусмотрены места для пассажиров с детьми, где возможна установка люльки: чтобы договориться об этой услуге, нужно заранее позвонить в авиакомпанию.
По словам Екатерины Стафеевой, обычно на ребенка выделяется дополнительное место багажа, при этом коляска не считается за багажную единицу и сдается как негабаритный груз. Именно поэтому получать ее часто приходится не на багажной ленте, а в отдельном месте — его нужно будет уточнить в зале получения багажа.
— В ручную кладь обычно беру салфетки, подгузники, сменную одежду, перекус в виде фруктов, хлебцев, детских пюре, воду, минимальный набор аптечки, небольшое одеяло (или свой палантин), поскольку в салоне может быть прохладно, — рассказала Екатерина. — Развлечения в дорогу делю на любимые и новые. Это могут быть книжки, пазлы, наклейки, раскраски, бизиборды, мини-игрушки, в зависимости от возраста и предпочтений ребенка на этот момент. Часто авиакомпании дарят свои фирменные детские наборы.
По словам блогера, облегчить полет с грудным ребенком можно с помощью гамака (крепится к креслу впереди) или эргорюкзака. Для детей постарше с отдельным местом пригодится надувная подушка, которую можно поставить на пол в пространство перед креслом.
— Если малыш на грудном вскармливании, при взлете и посадке лучше приложить его к груди, чтобы не закладывало уши. Можно дать бутылочку с водой, а для детей постарше использовать леденцы, — советует Екатерина. — Видела, как стюардессы прикладывают пустые стаканчики к ушам детей, которые плачут во время полета, — можно попробовать и такой способ.
Также путешественница добавила, что никогда не стоит стесняться просить помощи у окружающих — например, подержать ребенка, помочь с коляской и вещами.
При летней поездке с детьми на поезде можно еще и сэкономить — до конца августа можно пользоваться
— Система положит автоматически взрослых на нижние места, а детей — на верхние. Нужно сделать наоборот: назначить детей вниз, а взрослых — наверх, тогда цена поездки станет меньше процентов на 30%.
Кроме того, для детей до 5 лет проезд в поездах бесплатный — но только в том случае, если ребенок не будет занимать отдельное место в вагоне.
При путешествии с ребенком на автомобиле нужно подобрать комфортную продолжительность пути — Екатерина Стафеева рекомендует выезжать незадолго до того, как ребенок уснет, чтобы он более равномерно распределил свою энергию. В пути можно дополнительно останавливаться, чтобы поесть, прогуляться или переночевать. Кроме того, можно отметить на карте интересные места и города по дороге, в которые можно заехать на незапланированную остановку, если ребенок устал от дороги и нужна перезагрузка.
— В салон автомобиля беру примерно такой же набор вещей, как и в самолет, только в большем количестве, насколько позволяет место. В дороге особенно выручает наличие разнообразных перекусов и множества небольших игрушек, которые можно чередовать в зависимости от настроения ребенка, — добавила Екатерина.
Где жить?
Александр Патешман при выборе места для размещения с детьми посоветовал обращать внимание на два фактора: большие номера и возможность совместного проживания с родителями.
— Очень мало мест, где есть большие номера, это нужно указывать на сайтах с помощью фильтров, — пояснил эксперт. — В большие номера берем с собой надувную кровать: если детей могут разместить бесплатно, то за дополнительную кровать для них могут попросить от 1000 до 1500 рублей за ночь. Если есть надувная кровать, то никаких дополнительных мест просить не нужно, просто ставим свою. Кроме того, есть сетевые отели, которые позволяют разместить детей бесплатно в номере с родителями, а в некоторых местах может быть еще и бесплатный детский завтрак — в зависимости от того, сколько им лет.
Что касается выбора отеля для отпуска с маленьким ребенком, то ранее мы публиковали советы о том, на что стоит обратить внимание в этом случае.
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