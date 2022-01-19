«Погрязла в долгах и лишилась машины». Выходила замуж по любви, а оказалась жертвой альфонса

На развод Светлана подала, когда муж стал пропадать из дома. Сначала уходил на пару дней, потом исчез на несколько месяцев. Присылал только СМС с просьбой перевести денег.

— В суде я просила, чтобы нам разделили долги так: я выплачиваю остатки по ипотеке, а он — все долги по кредитам. Сумма примерно одинаковая — около 600–700 тысяч. Но суд каждый договор разделил пополам, — объясняет Светлана. — Он, естественно, ничего не платит. Поэтому я закрываю долг за квартиру целиком, чтобы не остаться на улице. А денег на банковские займы у меня просто не остается. Я сижу в декрете с ребенком, весь мой доход — 15 тысяч рублей в месяц. Отдельно сейчас идет следствие по поводу моей машины. Когда я узнала, что он ее продал по моим документам, написала заявление в полицию.

Сейчас Светлану атакуют коллекторы. Они пачками присылают угрозы ей в мессенджеры. Звонят женщине домой и на работу.