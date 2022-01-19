«Погрязла в долгах и лишилась машины». Выходила замуж по любви, а оказалась жертвой альфонса

Молодая мать из Свердловской области расплачивается за свою любовь. Бывший муж тайком продал ее машину, купленную еще до брака. Он вынес из дома украшения, иконы и уговорил супругу взять несколько займов на ее имя. Рассказываем, как красивая история любви переросла в испорченную кредитную историю.
С Андреем Светлана познакомилась в интернете. Он первый ей написал. Рассказывал о своей тяжелой судьбе и неудачах в личной жизни. Она его страшно жалела. Отношения развивались стремительно: пара быстро поженилась, в семье даже родился ребенок. Женщина говорит: муж с самого начала вел себя подозрительно. Но она этого словно не замечала.
— Почти в самом начале наших отношений он перевел с моей карты на свою
Спадать пелена с глаз стала после рождения ребенка. На декретные выплаты Светлана купила мужу машину. Оформила, правда, ее на себя. Но это не помешало супругу продать ее перекупщикам. Жене он говорил, что сдал «Ладу» в ремонт. Через несколько месяцев «в сервис» уехал и другой автомобиль Светланы, который ей подарил отец задолго до замужества. О том, что обе машины проданы, женщина узнала только в ходе бракоразводного процесса.
— Он всё время рассказывал, что он в беде. У него был долг по алиментам (есть ребенок от гражданского брака), он просил взять кредит, чтобы его погасить. Ему в займах банки отказывали, он у них в черном списке, — рассказывает Светлана. — Выплатил он алименты, потом ему потребовался адвокат, я взяла кредит на адвоката. Потом еще какие-то проблемы возникли, снова пошли в банк. В итоге сейчас на мое имя оформлено несколько кредитов. Я эти деньги в глаза не видела, он потратил всё до копейки.
На развод Светлана подала, когда муж стал пропадать из дома. Сначала уходил на пару дней, потом исчез на несколько месяцев. Присылал только СМС с просьбой перевести денег.
— В суде я просила, чтобы нам разделили долги так: я выплачиваю остатки по ипотеке, а он — все долги по кредитам. Сумма примерно одинаковая — около
Сейчас Светлану атакуют коллекторы. Они пачками присылают угрозы ей в мессенджеры. Звонят женщине домой и на работу.
Недавно Светлана выяснила, что она не одна платит по счетам экс-мужа. С ней связались бывшие дамы сердца Андрея. В том числе та самая гражданская жена, которой он задолжал алименты. Уже несколько лет она расплачивается с банками. Причем о многих займах женщина, как и наша героиня, даже не знала. Возлюбленный оформил их по ее документам, не спросив разрешения.
— Я уже полтора года ползарплаты плачу за эти кредиты. Постоянно звонят коллекторы, приставы арестовывают счета, — поделилась с E1.RU Рания. — Он оформил даже кредит на моего бывшего мужа. Нашел в документах копию паспорта, заполнил анкету в интернете и оформил микрозаём.
Сам мужчина на связь со своими бывшими женами не выходит. Они не знают, где он живет и работает. Даже его телефона у них нет: он постоянно меняет номера. Но E1.RU удалось связаться с Андреем. Он не считает себя аферистом.
— По их словам, я вообще альфонс. Знакомился ради денег. Это бред, я бы познакомился с более богатой и ее бы разводил тогда, — рассказал Андрей. — Кредиты я Светлану брать не заставлял, она сама их брала. Выплачивать их нам присудили пополам. Буду помогать ей.
До сих пор, по словам Светланы, бывший муж не внес ни один платеж по кредитам. Не помогает деньгами и своему маленькому сыну. Женщина в отчаянии. Ведь даже опытные юристы не могут ее обнадежить.
— Поскольку кредиты она оформляла на себя, то признать его обязательства единоличными невозможно, так как долги перед банком у нее, — считает юрист Екатерина Малиновская. — Задача женщины — доказать, что он присвоил и потратил все деньги, не обратил при этом их на нужды семьи. Следовательно, у нее убытки в размере 100% этого долга. И, доказав это, попробовать взыскать с него эти убытки.
Светлана корит себя и не может понять, как она попала в эту ловушку. Образованная женщина из хорошей семьи, да еще и психолог по специальности. Впрочем, эксперты говорят, что именно так и выглядит типичная жертва альфонса.
— Есть миф, что под влияние таких людей попадают слабые и глупые. Вспомните хотя бы: «Ну как она могла, умная же женщина!» Но всё категорически наоборот, — говорит психолог Рамиля Аксенова. — Такой человек — потребитель. Всегда.
Со слабых нечего взять, они ему не интересны. Равно как и моментально он теряет интерес, если «здесь больше нечего брать».
Пока Светлана пытается выбраться из долговой ямы, у бывшего мужа, похоже, личная жизнь бьет ключом. Ее подробности женщине сообщают полицейские.
— Перед Новым годом позвонили из Кировского отделения Екатеринбурга. И начали задавать вопросы, где он, как его найти, — вспоминает Светлана. — Оказывается, он жил с девочкой какой-то, летом точно так же забрал ее машину и продал.