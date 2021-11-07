«Ставил камеру, брал наручники, кляп». Локдаун показал, какими монстрами могут оказаться супруги

Денис сам по себе не был злым человеком. Вся агрессия была на фоне наркотиков. Два первых года брака были адом. Эти ломки, муж постоянно в неадеквате. Всё до того, что я однажды села на балконе, свесила ноги вниз и уже думала: всё, я спрыгну. Только крик сына маленького меня остановил. Я подумала, что вот я сейчас убьюсь, а он останется вон с этим.



«Началось самое страшное, и связано это было с брачными обязанностями»





Муж лежал в наркологическом отделении месяц, ничего не помогло. Он и там употреблял. Потом мы нашли христианский реабилитационный центр «Надежда». В нем он провел два с половиной года и полностью изменился. Тогда мы вошли в церковь пятидесятников. От прошлого образа жизни ничего не осталось. И я сама поверила, что всё плохое позади. Омрачало всё то, что у нас начали рождаться уже не совсем здоровые дети. У среднего сына, ему сейчас 9 лет, наблюдалась небольшая задержка в развитии. А младший, который на три года младше, — аутист. Сложно сказать, что это только из-за наркотиков. К этому времени Денис уже не употреблял.

Отношения ухудшились в 2012 году, когда муж стал сам руководителем кризисного центра для наркозависимых. Возможно, всё из-за большой ответственности или из-за тяжелой нагрузки. Началось самое страшное, и это было связано с брачными обязанностями. Ему надо было чего-то нового, больше, а я не могла. Он заставлял меня участвовать в его играх… Это называется БДСМ. Он ставил камеру, брал наручники, кляп. Это было ужасно. Понимаете, каждый раз ложиться с мужем в постель и не хотеть ничего этого, просто плакать, потому что это сделали с тобой… Я даже поговорить не могла ни с кем, потому что мне было ужасно стыдно.

Он долго к этому шел, давил. Говорил: «Ну, ты же жена, в Библии написано, что ты должна. Я же не могу пойти к проституткам, ты должна помочь мне». А если я не соглашалась, были скандалы. И я смирилась.





«Мы были прекрасными лицемерами»



Первый раз он меня ударил в пандемию, когда я захотела уйти. Переломным моментом было то, что он стал трейдером. И наши деньги, полученные от продажи жилья, он потратил, чтобы попасть на московскую биржу. Вход стоит миллион рублей. А эти деньги предназначались для ипотеки. Квартира была куплена на материнский капитал, и ответственность за то, что дети останутся без крыши над головой, лежит по закону на мне. Дальше всё было хуже и хуже. Он взял кредит, начал пить, распускать руки.



Долгое время всё, что было в нашей семье, оставалось в тайне. Мы были для всех примерной семьей. Мы были прекрасными лицемерами. А у нас было много друзей. А когда я стала просить помощи в церкви, чтобы хотя бы на мужа как-то повлияли, мне отвечали: «Мы тебе ничем помочь не можем».

