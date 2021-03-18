«Помогите смыть клеймо убийцы». Почему у нас презирают женщин, выживших в схватке с насильниками

«Отмененный приговор — для суда это плохой показатель»



Пермский проект помощи осужденным женщинам поддерживают другие общественные организации. Как рассказала 59.RU сотрудница Российского центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений Саша Граф (Москва), в России количество заключенных женщин — больше 40 тысяч. Это огромная цифра.



— Если мы говорим о кризисном центре для женщин, которые отбыли срок за убийство своего партнера или мужа после истязания и насилия, то подобных проектов в России нет, — говорит эксперт. — Я не знаю ни одного такого центра. Эти женщины в нашей стране выпадают из ресоциализации. Есть замечательное исследование «Медиазоны» и «Новой газеты» о том, что 80 процентов женщин, которые были осуждены за убийство, на самом деле защищались. И их должны были судить либо за превышение пределов самообороны, либо не должны были судить, потому что они реализовали свое право на самозащиту. С этим у нас всё очень сложно.



Саша Граф также часто общается с женщинами, которые отбыли наказание. Разговорить женщину, которая сидела за убийство, очень сложно, отмечает общественница.



— Я встречалась с несколькими такими женщинами, — вспоминает Граф. — Их история одна — есть домашний агрессор, который годами избивал и издевался. Женщина терпела. Здесь большую роль играет социальный контроль за женщинами: в том смысле, что если она решит расстаться с мужем, тем более если у нее есть ребенок, то ее будут осуждать. У меня есть интервью с одной женщиной, которая очень честно поговорила со мной о том, почему она убила мужа, как она защищалась, что она по этому поводу думает. И она сказала одну интересную вещь: «Нам, женщинам, кажется, что мы можем терпеть вечность, но в какой-то момент в тебе что-то ломается и включается биологический механизм. Твое тело — оно само тебя защищает». На самом деле то, что она описывает, похоже на состояние аффекта. Твой организм понимает, что либо сейчас умрешь ты, либо тебе придется убить агрессора. В этот момент ситуация зависит от того решения, которое примет твой мозг. Ты не можешь себя контролировать. Та женщина, с которой я говорила, сравнивала эту ситуацию со случаем, когда она встретила в лесу медведя. В тот момент она побежала. Но, говорит она, если бы встреча с медведем была в замкнутом пространстве и ей некуда было бы бежать, она бы защищалась: «Я бы нашла всё что угодно, чтобы себя защитить». Я не встречала ни одну женщину, которая, совершив убийство партнера, не раскаивалась бы. Всё это для нее невыносимый стресс. Эта стигматизация накладывает отпечаток на ее психику.



Как следует из ежегодного отчета Российского центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений (документ есть в распоряжении редакции), за 2020 год в консорциум обратились 1327 женщин со всей России. 44% обратившихся указали, что подвергались физическому насилию. При этом 10% из всех обратившихся сказали, что пытались получить помощь от правоохранительных органов, но не добились ее. 5% из обращений — это 54 случая — касаются сексуального насилия по отношению к детям. 94 обращения касались сексуального насилия по отношению к женщинам. За год консорциум взял на сопровождение 111 новых дел в защиту женщин. Из них 59% — это уголовные дела по статьям «Убийство», «Побои», «Вред здоровью», «Угрозы», «Истязание», «Изнасилование», а также привлечение сотрудников правоохранительных органов за неисполнение возложенных на них обязанностей.



С вопросом о том, почему суды чаще всего выносят приговоры в отношении женщин по более тяжкой статье «Убийство», не переквалифицируя ее на «Самооборону», мы обратились к адвокату Всеволоду Алферову. Сейчас он ведет уголовное дело на женщину, убившую мужа — сотрудника полиции — после домашнего насилия. Женщину уже осудили по статье «Убийство». Сейчас адвокат обжаловал приговор и настаивает, что дело нужно переквалифицировать на статью «Самооборона».



— Всё очень просто. Вменяется все всегда по максимуму. Потому что если суд захочет переквалифицировать на менее тяжкую статью, то он может сделать это сам, а если увидит более тяжкую статью, то уже не может, — отмечает Всеволод Алферов. — Следователю проще сразу предъявить более тяжкий состав, потому что если о необходимости этого заговорит суд, то для исправления дело вернут на доследование, что плохо для статистики. С самообороной у нас всё плохо, суды просто не хотят оправдывать, потому что оправдательный приговор означает, что прокуратура и следствие плохо сработали, и им достанется. Да и обвинительные приговоры более стойкие в апелляции, чем оправдательные. А для суда это важно, так как опять же статистика, отмененный или измененный приговор для суда первой инстанции — это плохой показатель.



Связаться с организаторами пермского центра помощи для осужденных женщин, пострадавших от домашнего насилия, можно по ссылке.

