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Развлечения тест Ответьте на 13 простых вопросов и узнайте, что о вас думают окружающие: психологический тест

Ответьте на 13 простых вопросов и узнайте, что о вас думают окружающие: психологический тест

Сейчас выясним, кто из вас душа компании, а кто любит только себя

898
2 комментария

Как думаете, многие, говоря о вас, показывают «класс»?

А что обо мне подумают окружающие? Вопрос, которым задаются люди хотя бы раз в день. И действительно, иногда интересно узнать, как мы выглядим в глазах окружающих, ведь не каждый может дать себе объективную оценку. Давайте проверим, вы тот самый человек, которого с нетерпением ждут на любой вечеринке или же, наоборот, тот, которого рады бы и не видеть?

ТЕСТПройден 267 раз
1 / 13

Как вы обычно реагируете на критику?

  • Спокойно воспринимаю и анализирую

  • Болезненно, начинаю уходить в себя

  • Выслушиваю, но всерьез не воспринимаю

  • Пф… Говорю человеку в ответ всё, что я о нем думаю

2 / 13

Как вы себя ведете на вечеринках?

  • Стремлюсь быть в центре внимания

  • Болтаю со всеми подряд и завожу новые знакомства

  • Сижу в углу и думаю, что я здесь делаю

  • Общаюсь только с теми, кого знаю

3 / 13

Кого поздравляете с днем рождения?

  • Ой, очень часто забываю поздравить

  • Вообще всех, даже тех, с кем дружу только в соцсетях

  • Друзей, коллег и родственников

  • Только родственников, и то с трудом

4 / 13

О чем вы обычно говорите в компании?

  • Шучу и рассказываю анекдоты

  • Обсуждаю слухи и сплетни

  • Рассказываю новости

  • Чаще всего я слушаю других

5 / 13

Как вы обычно принимаете решения?

  • Исходя из своих эмоций

  • Делаю это спонтанно

  • Полагаюсь на мнение друзей

  • Долго обдумываю все варианты

6 / 13

Как вы предпочитаете проводить свободное время?

  • Путешествовать, но быть на связи с близкими

  • У меня его нет, всегда в работе

  • За чтением книги в одиночестве

  • С друзьями на вечеринках

7 / 13

Что для вас самое ценное в отношениях с людьми?

  • Честность и открытость

  • Доверие и поддержка

  • Уважение и взаимопонимание

  • Увлекательные беседы и интересные идеи

8 / 13

Как вы себя чувствуете в новой компании?

  • Быстро нахожу общий язык с людьми

  • Вхожу в круг общения постепенно

  • Стремлюсь сразу завести знакомства

  • Чувствую себя неуютно

9 / 13

Говорите людям комплименты?

  • Стараюсь, но редко это делаю

  • Конечно, особенно друзьям

  • Всегда, всем и везде, даже незнакомцам

  • Нет

10 / 13

Опишите себя в двух словах — какой вы человек?

  • Организованный и вдумчивый

  • Ответственный и искренний

  • Эгоистичный и требовательный

  • Общительный и дружелюбный

11 / 13

Какой вариант коммуникации нравится вам больше всего?

  • Только личные встречи

  • Голосовые сообщения

  • Переписка

  • По телефону

12 / 13

Посторонний человек просит о помощи. Как вы поступите?

  • Мне своих проблем хватает

  • Постараюсь сделать всё возможное

  • Сделаю вид, что не услышал

  • Зависит от человека и просьбы

13 / 13

Последний вопрос: вам важно, что думают о вас окружающие?

  • Честно говоря, не особо, но в рамках приличия

  • Да, очень важно

  • Важно только мнение моих друзей и близких

  • Нет, я поступаю всегда так, как считаю нужным

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Тест Психология Развлечения Характер Личность
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Комментарии
2
Гость
56 минут
текст по-ленински, молоком написан?
Гость
14 минут
Душа компании, я и не сомневался
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