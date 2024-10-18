Ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы квадробер: самый зверский тест

В разные периоды жизни всем нам приходилось быть немного квадроберами. Но можете ли вы стать им сейчас?

Перед вами знойная пустыня. Почти голая, почти безжизненная. Но в ней встречаются ящерицы, насекомые, страусы, коты, волки и прочие квадроберы. Как думаете, вы смогли бы занять место в этой пищевой цепочке или будете смотреть на зверинец со стороны? Пока у всех вокруг только и разговоров что о квадроберах, мы решили проверить, есть ли у наших читателей потенциал превратиться в грациозную лань, крадущегося тигра, затаившегося дракона.