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Развлечения SHAMAN раскрыл, какие девушки ему нравятся: певец назвал три критерия идеальной спутницы жизни

SHAMAN раскрыл, какие девушки ему нравятся: певец назвал три критерия идеальной спутницы жизни

Его сердце совсем недавно стало свободным

1 650
52 комментария

Второй брак певца продлился семь лет

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно развелся. Теперь холостяк не стесняется говорить о том, какие девушки ему нравятся, и поделился этим с коллегами из NN.RU. Ему важны всего три критерия. Проверьте, может быть, вы и есть будущая избранница артиста.

— Я могу так сказать, здесь я солидарен с моим другом Григорием Лепсом: честность, порядочность, доброта — это главное, что ищет Shaman в девушке. Кстати, для Лепса эти качества важны как в женщинах, так и в мужчинах.

Певец также отметил, что внешность для него не играет решающей роли, поскольку любить человека можно просто за то, какой он есть.

— Например, тебе нравится женщина, потому что у нее длинные волосы или красивые брови. Или что-нибудь такое. Человек тебе нравится, ты его любишь, просто потому что он есть. Я думаю, что должно быть так, — заключил артист.

У SHAMAN'а за плечами уже два брака. Обе его супруги были старше. Первая — на шесть лет, а вторая — на 14. Как признался артист, он всегда хотел серьезных отношений, а «не погулять».

Первая жена Шамана

Первая жена SHAMAN'а поет и преподает вокал

Со своей первой женой певец познакомился в родном Новомосковске. На момент встречи Дронову было 16 лет, а Марине Рощупкиной — 22. Они познакомились, когда певец пошел в музыкальную школу, где будущая жена преподавала народный и эстрадный вокал. Отношения завязались только после совершеннолетия певца. Через три года они сыграли свадьбу. У них родилась дочь Варвара. Брак начал расходиться по швам, когда SHAMAN поехал покорять столицу. Марина искала всё время повод вернуться в родной город. В какой-то момент Ярослав не выдержал и поставил ее перед выбором: либо живем вместе в Москве, либо ты возвращаешься домой, и развод. Рощупкина решилась на расставание.

Второй брак артиста

С Еленой Мартыновой они поженились в 2017 году

Со второй женой всё происходило стремительнее и проще, так как она жила в Москве. Елена Мартынова — в прошлом заместитель генерального директора компании USM, в которую входят оператор мобильной связи «Мегафон», одна из крупнейших в России горно-металлургических компаний «Металлоинвест», компания «Удоканская медь», «AliExpress Россия», центр «Честный знак», медиахолдинг, включающий газету «Коммерсант», телеканалы «Муз-ТВ», «Ю». С осени 2018 года она занимает должность заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «Мегафон».

С Мартыновой они решили пожениться уже на втором свидании. Свадьба состоялась через год после первого развода. Елена поддерживала стремление Ярослава к музыке. Ходили слухи, что именно жена как опытный пиарщик участвовала в раскрутке патриотического певца. Он отмечал, что ее вера помогла ему достичь успеха. Однако пара решила развестись. Об этом они сообщили в сентябре 2024 года. Несмотря на это, на странице Елены до сих пор есть совместные фото и трогательные видео.

Свободно ли сейчас сердце SHAMAN'а, точно неизвестно, но ему приписывали несколько романов. Например, артист подавал неоднозначные сигналы певице Mia Boyka, когда поцеловал ее в шею на премии «МУЗ-ТВ». Такой же поцелуй Ярослав подарил и певице Асият Сайгидовой на закрытии конкурса «Новая волна». Подробнее о личной жизни SHAMAN'а — в материале.

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Комментарии
52
275239151
1 час
Рыготного смайла не хватает
ex_Tommy58
1 час
А правда кому-то не все равно, каких девушек предпочитает Шаман, Лепс, Киркоров и прочая, прочая, прочая?
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