Астролог Василиса Володина назвала главных счастливчиков октября: гороскоп для всех знаков зодиака

Пока одни знаки зодиака ждут интрижки и подножки, перед другими развернтся широкая и ровная дорога Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Октябрь в этом году начался с солнечного затмения, которое уже успело отразиться на некоторых из нас, но на этом сюрпризы месяца не заканчиваются. Во-первых, планеты выстраиваются так, что в ближайшее время как никогда проявят себя родственные связи, во-вторых, особенно важным станет внутренний компас, но не каждому стоит слишком уж ему доверять. Что принесет октябрь каждому знаку зодиака, рассказала астролог Василиса Володина.

Овен

Овны посвятят октябрь отношениям с близким человеком — возлюбленным, супругом или супругой. Но не стоит надеяться на то, что это будет спокойный романтический период — напротив, возможны даже конфликты.

— Один из вас будет стремиться к справедливости, так как именно он ее понимает, другой будет обращаться к традициям, устоям или попросту ему просто не захочется менять привычное, — отмечает Василиса Володина. — Это может быть, например, спор по поводу распределения домашних обязанностей. Может быть, и более глубокие темы всплывут, связанные с неуверенностью в себе, с тем, кто как состоялся к текущему моменту, как власть в паре распределена, кто лидирует, кто подчиняется. Кульминации важных и спорных ситуаций стоит ждать к середине месяца, к полнолунию 17-го числа.

Конфликты и эмоциональные взрывы не утихнут вплоть до конца октября, и единственное, что можно здесь сделать, это отпустить то, что уходит, и не цепляться за него — с глаз долой, из сердца прочь.

— Там, где можете уступить любимому человеку, партнеру, в том числе деловому, уступайте. Если, конечно, дорожите этими отношениями, а не просто привыкли к проявлению материальности и к тому, что эта связь уже давно устоялась, — советует астролог.

Телец

В отличие от большинства других знаков зодиака, у Тельцов октябрь выдастся приятным, душевным, безмятежным.

— Теплые коммуникации, установление по-настоящему доверительных связей с другими людьми, радость человеческого общения, будь то партнеры, друзья, соратники, однокурсники, даже подписчики, чужие люди в соцсетях. Вот это подходящее время для выхода на публику с творческим проектом, особенно у тех, кто стремится к популярности, например, в тех же соцсетях, — заверяет Василиса Володина. — Свободные Тельцы смогут влюбиться и просто собрать массу внимания от противоположного пола.

Ваш план на месяц: чаще ходить в гости, на вечеринки и радовать окружающих своим обаянием.

Вопросы, связанные с высшим образованием, и дела, касающиеся зарубежных поездок, особенно легко будут складываться на неделе с 13 по 18 октября. Последние декады месяца окажутся более напряженными, особенно последние дни — с 27 по 30.

— Если вы связаны с политикой или большими общественными процессами, осторожно озвучивайте свои взгляды, — замечает астролог. — С оглядкой на законы и особенности текущего момента.

Близнецы

Близнецам придется искать компромисс между любимым и необходимым. В первой декаде многих закружит романтический светский вихрь, головокружительный роман, вечеринки, гуляния, творческое хобби — всё то, что радует, но не имеет конкретной материальной цели, кроме как наслаждаться жизнью и радоваться тому, что есть. С другой стороны, надо же на что-то жить, и без ваших активных действий финансовая тема с места не сдвинется.

— Кому-то из Близнецов впервые удастся монетизировать свое хобби, но не просто удачей и везением, а усилием воли, — говорит Василиса Володина. — Дни с 7-го по 12-е дают возможность нарастить популярность через творчество. Демонстрируйте свои таланты в эти дни, не стесняйтесь. А еще это хорошее время для старта бизнеса, о котором вы когда-то мечтали.

Вторая декада месяца может принести кризисы в рабочем коллективе. Вам придется взять на себя нелюбимые, но важные обязанности. Зато третья декада выдастся продуктивной — она будет способствовать карьерным успехам. Особенно дни с 20 по 24 октября — в это время ваш талант коммуникатора, внимание к деталям, умение находить компромиссы не останутся незамеченными начальством и покровителями.

Рак

Для Рака октябрь будет месяцем и эмоциональным, и деятельным. Кто-то из близких так вас мотивирует, что по плечу будут вообще любые начинания, в том числе карьерные. И эта мотивация скорее будет пряником, чем кнутом.

— Месяц хорош для старта нового дела. Ситуация будет складываться легко, но не сама собой, делать первый шаг вам всё же необходимо, — говорит Василиса Володина. — Например, вы заканчиваете обучение психологии, чувствуете, что вот уже готовы начать становиться профессионалом, консультировать за деньги. И, конечно, клиенты сами собой у двери не соберутся. Размещайте объявления на профессиональных площадках, запускайте сарафанное радио через друзей, которым помогли, и так далее. Действуйте, но пока не гонитесь за деньгами, работайте на репутацию, это даст свои плоды чуть позднее.

Также многие Раки захотят попробовать себя в роли наставника, в том числе для собственных детей, или запустить обучающий курс. Для тех, кто учится или уже отучился, октябрь даст шанс стать заметнее в профессиональной среде.

Лев

У Львов октябрь будет посвящен сразу нескольким сферам жизни. В первой половине месяца у вас возможны подвижки в карьере, внешние обстоятельства способны определить ваши дальнейшие планы, кроме того, будет тревожить внутреннее беспокойство по поводу призвания, и вы крепко задумаетесь над тем, той ли дорогой вы вообще идете. С одной стороны, вы начнете сомневаться в необходимости двигаться дальше по выбранному вами пути, с другой, появится знакомый вам ранее страх потерять накопленное и лишиться насиженного и теплого места.

Еще одна важная тема октября для вас — поиск баланса между рутиной и регулярными действиями, ведущими вас к цели, и желанием расслабиться, дать слабину и ничего не делать.

— Вероятнее всего, избавиться от раздражающих обязанностей в октябре не получится, не фантазируйте, — говорит Василиса Володина. — Но зато придумать светлую идею, которая в будущем приведет к тому, чтобы вы могли когда-то расслабиться и работать меньше — вполне. Например, именно сейчас вы можете узнать о вариантах удаленной работы в вашей компании или начать консультировать по вашей теме параллельно с основной работой, чуть больше зарабатывать, при этом меньше напрягаясь. Дома несколько нарастает напряжение. Кто-то из близких желает направить вас на свое усмотрение, взять вас в ежовые рукавицы, и вам придется снова обозначать свои границы.

Дева

У Дев октябрь будет посвящен теме денег — как заработков, так и трат. До 8 октября вообще стоит быть предельно осторожными, потому что высока вероятность оказаться обманутым или ввязаться в рискованную авантюру, связанную с потерями. В то же время в профессиональных делах вам будет сопутствовать удача. Она может явиться в виде бонуса за то, что вы когда-то перевыполнили план, или удивительно выгодной сделки.

— В период с 12 по 15 октября тратьте деньги на детей или хобби. А вот играть на бирже, спекулировать, рисковать любым способом не стоит, как бы ни хотелось, — предупреждает Василиса Володина. — Во второй половине месяца вы будете много читать и учиться — возможно, на финансовые или околоэкономические темы. Будьте осторожны, доверяйте только проверенным и доказанным методам.

Весы

Кого-то из Весов в этом октябре ждет вспыхнувшая с первого взгляда любовь, а кто-то решится на кардинальную смену имиджа. И это желание будет очень сильным. Но вовсе не потому, что вам захочется ярких перемен.

— Вы именно в октябре будете наращивать вокруг себя какую-то псевдооболочку искусственную, новую совсем, это касается и внешности, и вашей социальной роли, социального лица, — объясняет Василиса Володина.

Независимо от того, собираетесь вы прятать свое лицо или нет, почти весь октябрь вам будут сопутствовать темы заработка и карьерных достижений. Правда, это не означает, что деньги будут плыть к вам рекой сами по себе. В этом месяце для вас больше действует правило: «Кто потопал, тот и полопал».

— Предприниматели имеют все шансы получить неожиданно высокую прибыль и с помощью этих денег, например, нанять новых сотрудников, облегчить себе жизнь, обзавестись каким-то складом, еще одной торговой точкой, масштабизироваться или решить же личный вопрос для себя любимого, — говорит астролог.

Третья декада месяца будет посвящена перепискам, обучению, в том числе новых сотрудников или коллег. Не всё сразу будет складываться гладко, но ваш оптимизм и опыт в итоге возьмут свое. А вот последняя неделя месяца у вас выглядит авральной. Поэтому командировки лучше планировать на дни до 25 октября.

Скорпион

Первая половина октября у Скорпиона — время любви вдали от дома.

— Это может быть и путешествие с любимым человеком, и новый роман с представителем иной культуры, с иностранцем, например, или с кем-то, кого вы встретили в поездке. Даже в рабочей командировке вас может поджидать некто симпатичный, кто окажет вам знаки внимания, — заявляет Василиса Володина. — Одновременно с этим с 5-го по 12-е возможна излишняя зацикленность на партнерстве, даже такая одержимость, страх потерять отношения. И скорее всего, этот страх не имеет ничего общего с реальностью. Наслаждайтесь близостью, если уж совсем невмоготу. Расскажите партнеру о том, что ревнуете, переживаете, боитесь потерять. Главное, не накручивайте себя своими же фантазиями.

Вторая половина октября у Скорпионов также пройдет под знаком любви и романтики. Со свиданиями, подарками, ухаживаниями, конфетами и букетами. Но 24 числа напряжение начнет нарастать и плавно перетечет в ноябрь. Придется возвращаться к обыденным делам, встречам, учебе, коммуникациям, переписке, поездкам. И эти дела рискуют вас засыпать с головой. Информации будет столько, что страшно будет даже поутру почтовый ящик открывать. Перед вами снова встанет задача очистить свое информационное поле, убрать всё, что вас не приближает к главной цели, всё, что раздражает и отвлекает

Стрелец

Стрельцы в октябре начнут укреплять то, чего достигли в течение года. В каком-то смысле слова, это даже не подведение итогов, а полноценный богатый урожай. И об этом говорят сразу несколько астрологических факторов.

— Ваша главная планета Юпитер в середине месяца развернется вспять, и предстоит определенная работа над ошибками, урожай бывает и таким, — говорит Василиса Володина. — Если вы работаете с людьми один на один, вам пришла пора не расширять клиентскую базу, а трудиться над лояльностью клиентов тех, которые уже есть. В любовном союзе конфетно-букетный период тоже закончился, и начинается испытание рутиной, нужно с ней справляться. Кроме того, Плутон на время вернулся в ваш дом с заработком на два месяца. Скорее всего, вы уже смотрите на заработки не как на банальную продажу своего времени, а понимаете, что вы окрепли как профессионал, вы в себе больше уверены и вообще своей деятельностью меняете жизнь многих людей к лучшему. И вот сейчас остаются некоторые штрихи. Убедиться, что ваши финансы на уровне рынка, а не ниже, что вы стараетесь достаточно, а не меньше других. Ну и, может быть, именно сейчас есть шанс отыскать последнюю лазейку для новых способов заработка.

Козерог

Октябрь продолжает ситуации сентября, связанные с осмыслением вашего личного опыта и глобальных изменений, которые случились с вами за последние 15 лет.

— Эти годы камня на камне не оставили от вашей прошлой жизни, вы готовы шагнуть в новое. И буквально сейчас, глядя на старые фотографии, вспоминая интересы, поступки, дела, решения, — говорит астролог. — Вам будет казаться, что вы сейчас и вы в прошлом — это два разных человека, как будто вас разделяет пропасть. Сейчас время, возможно, последнего решительного шага, который вот-вот поменяет вашу жизнь. У кого-то это будет смена профессии, у кого-то — более глубокое понимание себя.

А еще именно в октябре вы будете готовы признать, что многое осталось в прошлом, и с облегчением отпустите устаревшую роль, которую вы долгое время играли.

— Например, можно перестать мучить себя недоеданиями и спортом, а просто уйти на пенсию, не держать живот и лицо перед бывшими коллегами, делать что хочешь, жить как хочешь и ощутить настоящую радость жизни, внутреннюю наполненность, у всех она будет разной, — уверена Василиса Володина.

Водолей

Водолеям стоит быть предельно критичными к тем идеям, что будут возникать у них в начале октябре. Это могут быть и предложения от иностранцев, и мотивирующие речи учителей-наставников. Вместо достижения высот у вас велик риск стать жертвой мошенничества или собственных заблуждений, что более вероятно.

— Это не самое простое время для всей вашей концепции жизни. Она подлежит пересмотру в ближайшее время, но не сейчас. Уйти от старого будет легко, прийти к новому пока непросто, — предупреждает Василиса Володина. — Между тем продолжаются чудеса сентябрьского лунного затмения. Такие волшебные деньги, которые на вас свалились в сентябре, по-прежнему текут к вам без особенных усилий. Это не огромные суммы, они каких-то глобальных проблем не решают, но очень помогают держаться на плаву здесь и сейчас.

А вот среди ваших помощников и подчиненных, возможно, зреет подобие бунта, где кто-то хочет настоять на своем любой ценой вопреки здравому смыслу, не подчиняется, интригует, стравливает других, переводит стрелки.

Также Водолеям стоит обратить внимание на свое здоровье. Особенно стоит беречь желудочно-кишечный тракт и зрение.

Рыбы

Рыб в октябре поджидают соблазны по части не совсем честных манипуляций с чужими деньгами и попытки использовать власть, секс или магию в корыстных целях. Астролог советует держаться и не поддаваться, иначе можете потерпеть убытки. Причем не только финансовые, но и репутационные.

Еще один аспект октября у вас — путешествия.