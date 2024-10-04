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Развлечения Звезда Шлюза: третьеклассница покорила новосибирцев поделками — покупатели оставляют ей тысячи рублей

Звезда Шлюза: третьеклассница покорила новосибирцев поделками — покупатели оставляют ей тысячи рублей

Алина Зиннатова решила сама зарабатывать карманные деньги и даже тратить их на брошенных животных

1 864
12 комментариев

Девятилетняя Алина уже два года занимается поделками, посмотрите, как реалистично выглядит еда

Жительница Новосибирска, третьеклассница Алина уже несколько лет занимается поделками из соленого теста. Девочка мастерит игрушечную еду, а после продает изделия недалеко от дома в микрорайоне Шлюз. Вырученные средства девочка откладывает, еще часть тратит на карманных расходы, а на другие покупает корм для бездомных животных. НГС узнал больше о том, чем занимается Алина и как новосибирцы относятся к ее творчеству.

Заниматься поделками Алина начала в первом классе, спустя время они вместе с мамой Ольгой придумали лепить игрушечную еду. В коллекции девочки есть фастфуд, суши, сладкая выпечка и другие изделия. Есть и совсем миниатюрные для игр с куклами и размером побольше для детей.

Зарабатывать первые деньги Алина захотела сама, рассказывает ее мама Ольга, сначала продавала изделия в подъезде, Ольга в этот момент присматривала, но так, чтобы ее не было видно.

— Алина очень бойко научилась рассказывать, люди порой идут в своих мыслях, а после пятятся назад, посмотреть, что же там у нее такое. Это качество у нее появилось не сразу, она научилась поддерживать разговор, — объясняет мама Алины.

Наборы поделок в среднем стоят 100-300 рублей.

Продает Алина и целые наборы, например, можно купить комплект сладкой выпечки для игр

По словам девочки, она сначала здоровается с возможным покупателем, после спрашивает, желает ли он что-то купить и уже потом рассказывает о своем товаре. Чаще всего горожане доброжелательные. Недавно, вспоминает девочка, к ней подошел мужчина, протянул тысячу рублей, купив товар всего лишь на 400 рублей, однажды девушка ничего не купив отдала тысячу рублей.

— Деньги оставляю на карманные расходы, чтобы не выпрашивать у родителей, хочу зарабатывать сама. Еще откладываю в специальную шкатулочку, чтобы на Новый год я могла немного протранжирить. Кормлю бездомных животных. Иногда вижу котика, подкармливаю его, они такие милые, я целую пачку большую для них купила, — объясняет Алина.

Чаще всего девочка торгует на улице Балтийской, встретить Алину можно около магазинов недалеко от остановки «Торговый центр», порой возле ТЦ в Верхней зоне Академгородка.

Недавно НГС рассказывал о мальчике Диме, он пишет книгу сказок, шьет мягкие игрушки и продает свои изделия. На вырученные деньги школьник покупает подарки близким.

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Комментарии
13
Татьяна 53
59 минут
Молодец, ребёнок занят делом, а не лежанием с телефоном.
ПРО
51 минута
как скоро ей заинтересуется налоговая инспекция? без кассы и статуса самозанятой?
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