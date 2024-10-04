Звезда Шлюза: третьеклассница покорила новосибирцев поделками — покупатели оставляют ей тысячи рублей

Девятилетняя Алина уже два года занимается поделками, посмотрите, как реалистично выглядит еда Источник: Алина Зиннатова / vk.com











Жительница Новосибирска, третьеклассница Алина уже несколько лет занимается поделками из соленого теста. Девочка мастерит игрушечную еду, а после продает изделия недалеко от дома в микрорайоне Шлюз. Вырученные средства девочка откладывает, еще часть тратит на карманных расходы, а на другие покупает корм для бездомных животных. НГС узнал больше о том, чем занимается Алина и как новосибирцы относятся к ее творчеству.

Заниматься поделками Алина начала в первом классе, спустя время они вместе с мамой Ольгой придумали лепить игрушечную еду. В коллекции девочки есть фастфуд, суши, сладкая выпечка и другие изделия. Есть и совсем миниатюрные для игр с куклами и размером побольше для детей.

Зарабатывать первые деньги Алина захотела сама, рассказывает ее мама Ольга, сначала продавала изделия в подъезде, Ольга в этот момент присматривала, но так, чтобы ее не было видно.

— Алина очень бойко научилась рассказывать, люди порой идут в своих мыслях, а после пятятся назад, посмотреть, что же там у нее такое. Это качество у нее появилось не сразу, она научилась поддерживать разговор, — объясняет мама Алины.

Наборы поделок в среднем стоят 100-300 рублей.

Продает Алина и целые наборы, например, можно купить комплект сладкой выпечки для игр Источник: Алина Зиннатова / vk.com











По словам девочки, она сначала здоровается с возможным покупателем, после спрашивает, желает ли он что-то купить и уже потом рассказывает о своем товаре. Чаще всего горожане доброжелательные. Недавно, вспоминает девочка, к ней подошел мужчина, протянул тысячу рублей, купив товар всего лишь на 400 рублей, однажды девушка ничего не купив отдала тысячу рублей.

— Деньги оставляю на карманные расходы, чтобы не выпрашивать у родителей, хочу зарабатывать сама. Еще откладываю в специальную шкатулочку, чтобы на Новый год я могла немного протранжирить. Кормлю бездомных животных. Иногда вижу котика, подкармливаю его, они такие милые, я целую пачку большую для них купила, — объясняет Алина.

Чаще всего девочка торгует на улице Балтийской, встретить Алину можно около магазинов недалеко от остановки «Торговый центр», порой возле ТЦ в Верхней зоне Академгородка.