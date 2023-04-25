Чудо-Дима. Как шестилетний мальчик шьет игрушки — первые он уже продал и купил маме «омывайку» для машины

Эта история могла бы быть совершенно рядовой, если бы не один значительный момент. Вот задумайтесь: мало ли на свете людей, кто сочиняет книжки? А сколько тех, кто любит что-то изготавливать своими руками и придумывает игрушки? Да и людей, кто удачно продает плоды своего труда, а потом на вырученные деньги покупает своим близким что-то необходимое, тоже немало. А теперь представьте, что всё это делает мальчик шести лет: пишет книгу сказок, шьет мягкие игрушки, да еще и продает их. А на вырученные деньги покупает маме «омывайку» для машины! Корреспондент Илья Калинин отправился в гости к шестилетнему Диме Измайлову, чтобы лично пообщаться с удивительным ребенком.
Семейное увлечение шитьем
Шестилетнему Диме Измайлову есть почему увлекаться шитьем. Его мама — Наталья — вот уже сама два года занимается этим. Делает линейку женской одежды для повседневной носки — кофты, юбки, брюки…
— В прошлом году же ушли многие бренды и вот родилась идея открыть свой бренд. До этого я шила детям и себе. Но вот решилась бросить работу и уйти на собственное производство. Работаю вместе с командой: кто-то разбирается в бизнесе, кто-то в финансах, кто-то руководит. А так я была всю жизнь бухгалтером… Началось с того, что я искала платье дочери на выпускной в детском садике, но все были какие-то некрасивые. Тогда я решила сшить сама. И шить мне понравилось. Это было четыре года назад, — рассказала Наталья Измайлова.
Как рассказывает Наталья, ее шестилетний сын к швейной машинке пришел постепенно. Сначала он решил написать книжку. Это случилось после экскурсии с детским садом в библиотеку. Дима сочинял, а записывала за ним его старшая сестра Карина, сама Наталья или воспитательница в детском саду.
Потом — опять же с экскурсией детсада — он побывал на швейной фабрике. После чего пришел и сказал своей маме, что хочет шить игрушки. Более того, одну еще не сшитую игрушку он умудрился заранее продать воспитательнице в детском саду за 200 рублей. Сшил по заказу сову. А потом и вторая воспитательница заказала игрушку — сердце.
— Я помогла ему сделать лекало, там вырезать еще что-то... Но он сам взял иголку, посидел, пошил там что-то. Вышил, пуговки пришил, сам дизайн сделал. Что-то приклеил. И с тех пор у него: я хочу сделать! И героев своих книг он начал шить. Сначала мы их отлепили из глины, я помогла ему воплотить. А теперь он их шьет: сам делает лекала, сам рисует, как оно должно быть, сам шьет на швейной машине, — улыбается Наталья.
С двух проданных заранее игрушек Дима заработал 300 рублей. На что купил своей маме подарок: «омывайку» для ее машины.
— Он сделал мне сюрприз: позвал меня в магазин, купил омывающую жидкость. А потом пошел и сам залил мне ее в машину, — сообщила мама Димы.
Первые заработанные деньги
Сам мальчик рассказывает, что после экскурсии на фабрику игрушек он сначала загорелся желанием делать картины из бумаги, но потом всё же решил шить мягкие игрушки. А рассказав об этом воспитательнице детского сада, тут же заполучил первого покупателя с заказом сшить совенка.
— Мы не знали, сколько будет стоить ткань. И я решил продать совенка за сто рублей… Ой, за двести. А сердечко потом за сто. Продал и решил сделать маме подарок… Переживал, чтобы мама не попала в аварию. Если стекло будет размытое. Так что я решил купить ей жидкость, чтобы она не попала в аварию, — вспоминает Дима.
Мальчик рассказывает, что пока покупателей у него больше не появилось, хотя он предлагал делать заказы на игрушки многим. Даже, говорит, своей бабушке предложил сшить котика.
Правда сейчас Дима подумывает просить за игрушки уже по тысяче рублей. Объясняет, что хочет быстрее накопить много денег на большой дом для всей семьи. А в семью еще входят веселая собака Шери, два кота — Вася с Клепой и два ужа.
Ковш, Тьма и Огневая Мышь
То, что пока нет покупателей на новые игрушки, судя по всему, Диму не расстраивает. Он шьет игрушки для себя. Но для себя он шьет исключительно героев собственной книги, у которой уже написаны две главы. На вопрос: о чем книга, Карина тихо смеется, а Дима невозмутимо рассказывает.
— Первая глава про жизнь Ковша в гараже. О приключениях Ковша: от неживого до живого. А еще есть герой Труба, он против Ковша, есть Дробилка, Поезд, Копатель, Тьма, Огневая Мышь… Злые — это Танк, Дробилка, Труба, Поезд… Добрые — Копатель, Ковш, Огневая Мышь, Тьма, — немного стесняясь, перечисляет мальчик.
— Вообще-то это была моя игрушка. Да, это была моя игрушка — машинка. А потом ты ее забрал, — немного ревниво, но со смехом уточняет сестра Карина.
Девятилетняя дочь Карина, замечает Наталья Измайлова, пошла по другому пути: занимает призовые места на всевозможных танцевальных конкурсах. Недавно вернулась с очередной победой из Екатеринбурга.
В общем, когда ковш от пластмассового экскаватора Карины отвалился, он в фантазиях мальчика зажил своей жизнью и стал Ковшом — главным героем книги. А в дальнейшем эти сказочные персонажи воплощались в виде мягких игрушек, которые Дима шил для себя. Так появились Труба, Тьма и Огневая Мышь. А во время приезда корреспондента и фотографа НГС мальчик доделывал новую игрушку — Снежную Мышь.
К концу визита гостей с НГС шестилетний Дима уже совсем перестал стесняться и начал делиться своими глобальными планами. Когда вырастет, он сделает Ковша-робота с искусственным интеллектом, а также компьютерную игру-шутер с Ковшом в главной роли и — куда уж без этого — настоящие костюмы в стиле героев своей книги.
В общем, вселенной Marvel со всеми ее разносторонними бизнесами, наверное, стоит насторожиться.