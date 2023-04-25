Чудо-Дима. Как шестилетний мальчик шьет игрушки — первые он уже продал и купил маме «омывайку» для машины

Семейное увлечение шитьем

Шестилетнему Диме Измайлову есть почему увлекаться шитьем. Его мама — Наталья — вот уже сама два года занимается этим. Делает линейку женской одежды для повседневной носки — кофты, юбки, брюки…



— В прошлом году же ушли многие бренды и вот родилась идея открыть свой бренд. До этого я шила детям и себе. Но вот решилась бросить работу и уйти на собственное производство. Работаю вместе с командой: кто-то разбирается в бизнесе, кто-то в финансах, кто-то руководит. А так я была всю жизнь бухгалтером… Началось с того, что я искала платье дочери на выпускной в детском садике, но все были какие-то некрасивые. Тогда я решила сшить сама. И шить мне понравилось. Это было четыре года назад, — рассказала Наталья Измайлова.

