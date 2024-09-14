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Развлечения Пирожные в Голландии и брецель в Германии: сибирская модель на отдыхе в Европе — видео из путешествия

Пирожные в Голландии и брецель в Германии: сибирская модель на отдыхе в Европе — видео из путешествия

Недавно красотка посетила Францию

309
9 комментариев

Красотка родом из Барнаула

Сибирская модель Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха в Голландии и Германии. Кадры с зарубежного отдыха она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по видео, Елена отправилась в путешествие по Европе. Недавно она посетила французский город Ниццу. В Голландии красотка прогулялась по улицам Амстердама и отведала местной кухни. После женщина посетила немецкий город Дюссельдорф, где прогулялась по старинным улицам и потанцевала под песни уличных музыкантов.

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

О том, как ей удается совмещать материнство и общественную деятельность, а также о главных секретах красоты, она рассказала в эксклюзивном интервью. Подробнее — по ссылке.

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Комментарии
9
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
14 сентября 2024, 22:46
Луче бы поехала на Крампусфест. Ото дело!👍🔥
Гость
14 сентября 2024, 22:56
Европа замерзла от голода , там все бомжи и все нам завидуют и хотят отобрать всё
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