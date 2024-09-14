Пирожные в Голландии и брецель в Германии: сибирская модель на отдыхе в Европе — видео из путешествия

Красотка родом из Барнаула Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Сибирская модель Елена Эпанаева похвасталась кадрами с отдыха в Голландии и Германии. Кадры с зарубежного отдыха она опубликовала в личных соцсетях.

Судя по видео, Елена отправилась в путешествие по Европе. Недавно она посетила французский город Ниццу. В Голландии красотка прогулялась по улицам Амстердама и отведала местной кухни. После женщина посетила немецкий город Дюссельдорф, где прогулялась по старинным улицам и потанцевала под песни уличных музыкантов.

Источник: Epanaeva / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Елена Эпанаева живет в Алтайском крае. Вместе с супругом воспитывает четверых детей и развивает семейный строительный бизнес. В этом году сибирячка попала в «Топ-100 самых красивых женщин России — 2024». На конкурсе Елена была единственной из Алтайского края.

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