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Развлечения Эзотерика и магия «Предпосылка к чему-то плохому»: сибирская ведьма объяснила, что делать если вы разбили зеркало

«Предпосылка к чему-то плохому»: сибирская ведьма объяснила, что делать если вы разбили зеркало

По словам экстрасенса, важно избавиться от осколков в этот же день

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7 комментариев

В разбитое зеркало нельзя смотреться

Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала, как снять с себя неудачу, если вы разбили зеркало. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+), поломанное зеркало всегда предвестник чего-то плохого.

Как отметила экстрасенс, если вы случайно разбили зеркало, то ни в коем случае нельзя в него смотреться. Второе важное правило — во время уборки осколков нужно постараться не порезаться.

— А что делать, если вы все-таки посмотрели, еще и порезались. Первоначально вы берете обыкновенную воду, но ни в коем случае это не должна быть вода из-под крана, она должна быть бутилированная и негазированная. Вы наливаете воду в стакан, опускаете туда ручку и промываете свои глазки, обязательно важно, чтобы вода стекала обратно в стакан. Если вы порезали палец, собирая осколки, то две-три минуты вы его полощите в этой воде после промывки глаз. Разбитое зеркало — это предпосылка к чему-то плохому, — объяснила ведьма.

После этого вы собираете эти осколки в пакет и выбрасываете в мусорный контейнер на улице. А воду выливаете на улице, подальше от дома, в месте, где не ходит много людей. Елена Голунова отметила, что этот ритуал нужно провести именно в тот же день, когда вы разбили зеркало.

Ранее Елена Голунова рассказала, как ушедшие из жизни родные могут помочь вам встретить свою судьбу.

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Комментарии
8
Zemb
12 сентября 2024, 07:31
святая инквизиция по ней плачет....
mr.Mister.
12 сентября 2024, 07:27
Ведьма помоги ХК Сибири!!! Иначе позора третьей деревни в стране не избежать!!
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