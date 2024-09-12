«Предпосылка к чему-то плохому»: сибирская ведьма объяснила, что делать если вы разбили зеркало

В разбитое зеркало нельзя смотреться Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала, как снять с себя неудачу, если вы разбили зеркало. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+), поломанное зеркало всегда предвестник чего-то плохого.

Как отметила экстрасенс, если вы случайно разбили зеркало, то ни в коем случае нельзя в него смотреться. Второе важное правило — во время уборки осколков нужно постараться не порезаться.

— А что делать, если вы все-таки посмотрели, еще и порезались. Первоначально вы берете обыкновенную воду, но ни в коем случае это не должна быть вода из-под крана, она должна быть бутилированная и негазированная. Вы наливаете воду в стакан, опускаете туда ручку и промываете свои глазки, обязательно важно, чтобы вода стекала обратно в стакан. Если вы порезали палец, собирая осколки, то две-три минуты вы его полощите в этой воде после промывки глаз. Разбитое зеркало — это предпосылка к чему-то плохому, — объяснила ведьма.

После этого вы собираете эти осколки в пакет и выбрасываете в мусорный контейнер на улице. А воду выливаете на улице, подальше от дома, в месте, где не ходит много людей. Елена Голунова отметила, что этот ритуал нужно провести именно в тот же день, когда вы разбили зеркало.