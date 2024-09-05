«Родные заставят вас оглядеться»: сибирская ведьма — о помощи покойных в любовных делах

Мертвые помогут определить, подходит ли вам мужчина Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова рассказала, как ушедшие из жизни родные могут помочь вам встретить свою судьбу. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+), родственники могут вас подтолкнуть к незапланированным действиям, в ходе которых вы можете повстречать свою вторую половинку.

— Вот вы утром встали, ничего вы во сне не видели, никак сны не трактовали. Вы встали, и у вас мысль в голове возникла, что надо сходить куда-то. К примеру, пришли вы в какое-то кафе, просто сидите, кофе пьете, а ваша судьба зашла в эти же двери и села за соседний столик. Вы так можете попить оба кофе и разойтись. А ушедшие из жизни заставляют вас повернуть голову и оглядеться. У вас с человеком возникает визуальный контакт, и так завязалось ваше знакомство, — объяснила Голунова.

Также ведьма объяснила, как при помощи покойных родных определить, подходит ли вам мужчина. По словам экстрасенса, вам нужно положить фото ушедшего из жизни и рассказать о человеке, которого вы встретили.

— Спрашиваете у ушедшего родственника, есть ли от этого человека опасность или гниль, просите, если есть, пусть это вылезет сразу. Вы спровоцируете элемент, который заставит вашего возлюбленного показать худшие свои стороны. И так о пороках этого мужчины вы узнаете до ЗАГСа, — пояснила ведьма.