Гуляет в лесу и улыбается: страдающая раком Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии

Кадры из видео Кейт Миддлтон Источник: vk.com / katemiddletondaily











Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии — хорошими новостями она поделилась в социальных сетях. Кейт опубликовала трогательное видео с семейной прогулки. В кадре она, принц Уильям и трое их детей проводят время на природе.

Кейт отметила, что в скором времени она вернется к своим обязанностям в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях. Говорить о полном излечении от болезни пока рано — следует дождаться результатов обследования.

Принцесса выглядит заметно лучше Источник: vk.com / katemiddletondaily











Принцесса рассказала, что последние несколько месяцев были трудными для нее и для ее семьи: с декабря прошлого года она борется с раком толстой кишки. Кейт надолго пропала из публичного пространства, что породило множество теорий заговора о том, что случилось с будущей королевой. На самом же деле жена принца Уильяма перенесла операцию и нуждалась в отдыхе: об этом рассказал изданию Us Weekly королевский эксперт Марк Рош.

Во время болезни Кейт забота о детях легла на принца Уильяма Источник: vk.com / katemiddletondaily











Лишь в июне принцесса впервые появилась на людях — ее засняли по пути в Букингемский дворец. Принцесса прибыла вместе с семьей на церемонию Trooping the Colour — это торжественное ежегодное мероприятие в честь дня рождения монарха. В этот день проводится парад конной гвардии. Традиция существует с 1748 года.