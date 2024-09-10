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Развлечения обзор Гуляет в лесу и улыбается: страдающая раком Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии

Гуляет в лесу и улыбается: страдающая раком Кейт Миддлтон закончила курс химиотерапии

В скором времени прнцесса Уэльская вернется к своим обязанностям

1 945
17 комментариев

Кадры из видео Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии — хорошими новостями она поделилась в социальных сетях. Кейт опубликовала трогательное видео с семейной прогулки. В кадре она, принц Уильям и трое их детей проводят время на природе.

Кейт отметила, что в скором времени она вернется к своим обязанностям в качестве старшего члена британской королевской семьи и примет участие в нескольких публичных мероприятиях. Говорить о полном излечении от болезни пока рано — следует дождаться результатов обследования.

Принцесса выглядит заметно лучше

Принцесса рассказала, что последние несколько месяцев были трудными для нее и для ее семьи: с декабря прошлого года она борется с раком толстой кишки. Кейт надолго пропала из публичного пространства, что породило множество теорий заговора о том, что случилось с будущей королевой. На самом же деле жена принца Уильяма перенесла операцию и нуждалась в отдыхе: об этом рассказал изданию Us Weekly королевский эксперт Марк Рош.

Во время болезни Кейт забота о детях легла на принца Уильяма

Лишь в июне принцесса впервые появилась на людях — ее засняли по пути в Букингемский дворец. Принцесса прибыла вместе с семьей на церемонию Trooping the Colour — это торжественное ежегодное мероприятие в честь дня рождения монарха. В этот день проводится парад конной гвардии. Традиция существует с 1748 года.

Напомним, что в мае прошлого года состоялась первая за 70 лет коронация монарха — 74-летний Карл III (ранее — принц Чарльз) занял трон после смерти матери.

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Кейт Миддлтон Принц Уильям Королевская семья
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Комментарии
17
Mr. President
10 сентября 2024, 16:36
Кейт молодец и UK - супер! Великая Страна!
Гость
10 сентября 2024, 16:45
Абсолютно фиолетово где и с кем она гуляет.😜
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