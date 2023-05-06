2-килограммовая корона, парад и тысячи людей у Букингемского дворца. В Британии короновали Карла III

В Британии официально объявлены три дня выходных. В центре Лондона собрались тысячи британцев и туристов, у экранов телевизоров — вся остальная страна. Улицы британских городов и витрины украшены флагами.
Будет неправдой сказать, что Британия готовилась к этому дню несколько месяцев (со дня смерти Елизаветы II). Страна, конечно же, готовилась к коронации долгие годы. Как и сам
Зачем вообще нужна коронация?
Церемония коронации — это формальная процедура. Карл III сидит на королевском троне уже восемь месяцев — после того как обрел все права монарха сразу после смерти его матери 10 сентября 2022 года. Но сегодня он официально взошел на престол. Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве, где короновали предыдущих британских монархов. Она обошлась госказне в
Как прошла церемония?
Коронация началась в 11 часов по московскому времени — с парада. Более тысячи кавалеристов, моряков, пилотов и королевских гвардейцев промаршировали от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Час спустя в роскошном золотом экипаже в сопровождении кавалерии в Вестминстер из Букингемского дворца отправились Карл III с королевой-консортом Камиллой. После этого в аббатство начали прибывать члены королевской семьи и другие гости церемонии. В 14 часов Карл III был коронован: он произнес клятву верности, а архиепископ Кентерберийский помазал его голову елеем, доставленным из Иерусалима. На голову Карлу III возложили двухкилограммовую золотую корону, щедро украшенную 400 сапфирами, алмазами и рубинами. После этого — грандиозный парад (в нем приняли участие около 4000 солдат), салюты и концерты.
Как британцы относятся к монархии?
Последний раз коронация британского монарха —
Хочет ли Карл быть королем?
— Странный вопрос, — скажут читатели, — ответ, конечно, «да!». Но не всё так однозначно. Мы никогда не узнаем об истинных чувствах монарха в тот момент, когда корона окажется на его голове.
Карл стал королем в 74 года, он самый возрастной из всех монархов, когда-либо всходивших на британский престол. Всю свою жизнь он находился в статусе принца, находясь за спиной немногословной (Елизавета II никогда не давала интервью) и обожаемой британцами матери. Бывшего принца никогда не баловали народной любовью. Согласно одному из опросов, проведенному в мае 2022 года, рейтинг одобрения Карла III составил 56%, что намного ниже, чем у усопшей королевы (81%).
Разоблачение измен Чарльза в браке с принцессой Дианой сделало его крайне непопулярным среди британцев, обожавших мать Уильяма и Гарри. К тому же бывший принц любил высказываться по различным вопросам — от архитектуры и садоводства до охоты на лис и климатических проблем, зачастую раздражая этим общественность.
В консервативной и либеральной прессе короля регулярно называли «болваном» и «идиотом», не опасаясь обидеть читателей. Впереди у Карла III — годы правления, во время которых его неминуемо будут сравнивать с Елизаветой II, и сравнение это может быть не в пользу нового монарха.
Приехал ли на коронацию опальный Гарри?
Забавно, но именно это — главный вопрос, который тревожил британцев. Известно, что у короля натянутые отношения с младшим сыном, не в последнюю очередь благодаря скандальным мемуарам Гарри, которые вышли в свет в начале года. Герцог Сассекский присутствовал на коронации, но без супруги — Меган Маркл предпочла остаться в Калифорнии вместе с детьми. Старшему из них, Арчи, сегодня исполняется 4 года.
Карл III был официально объявлен королем на церемонии в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне 10 сентября. MSK1.RU разобрался, чем именно не угодил британцам новый монарх.