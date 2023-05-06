2-килограммовая корона, парад и тысячи людей у Букингемского дворца. В Британии короновали Карла III

Как прошла церемония?

Коронация началась в 11 часов по московскому времени — с парада. Более тысячи кавалеристов, моряков, пилотов и королевских гвардейцев промаршировали от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства. Час спустя в роскошном золотом экипаже в сопровождении кавалерии в Вестминстер из Букингемского дворца отправились Карл III с королевой-консортом Камиллой. После этого в аббатство начали прибывать члены королевской семьи и другие гости церемонии. В 14 часов Карл III был коронован: он произнес клятву верности, а архиепископ Кентерберийский помазал его голову елеем, доставленным из Иерусалима. На голову Карлу III возложили двухкилограммовую золотую корону, щедро украшенную 400 сапфирами, алмазами и рубинами. После этого — грандиозный парад (в нем приняли участие около 4000 солдат), салюты и концерты.

