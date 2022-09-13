«В этом браке нас было трое». Почему британцы терпеть не могут нового короля
Объясняем причины непопулярности Карла III
10 сентября, Карл III (бывший принц Чарльз) был официально объявлен королем на церемонии в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В ней принимали участие члены королевской семьи и британского правительства. Дата торжественной коронации нового монарха пока не назначена.
Бывшего принца никогда не баловали народной любовью. Согласно одному из опросов, проведенному в мае 2022 года, рейтинг одобрения Чарльза составил 56%, что намного ниже, чем у усопшей королевы (81%). MSK1.RU разбирается, чем именно не угодил британцам новый монарх.
Неверность в браке с Дианой
Разоблачение измен Чарльза в браке с принцессой Дианой сделало его крайне непопулярным среди британцев, обожавших мать Уильяма и Гарри. Впрочем, чья история была трагичнее в этих отношениях — большой вопрос. Камилла, ныне королева-консорт, появилась в жизни Чарльза в 1970 году. Они познакомились на светском мероприятии, закрутился роман. Однако, с точки зрения королевского двора, Камилла не являлась хорошей партией для Чарльза. Три года спустя девушка вышла замуж за другого — офицера Эндрю Паркер-Боулза, родила ему двоих детей, но брак не задался. В результате отношения Чарльза и Камиллы возобновились.
Всё происходящее не нравилось королеве. Неженатому 32-летнему наследнику престола подыскали невесту — 20-летнюю Диану Спенсер. Их свадьба состоялась в 1981 году, за ней наблюдал весь мир. По сути, это был договорной брак, который не имел больших шансов стать счастливым.
В 1986 году Чарльз публично признался, что у него роман с Камиллой. Годы спустя в легендарном интервью BBC Диана расскажет, что «в этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно».
Защитники Чарльза говорят, что еще неизвестно, кто из супругов — сам принц или Диана — начал изменять первым. Есть также точка зрения, что популярная среди британцев принцесса смогла обольстить СМИ и сформировала у сочувствующих журналистов образ жертвы. В любом случае к 1996 году, когда Чарльз и Диана окончательно расстались, рейтинг одобрения принца составлял всего 41%. Любопытно, что на отношение народа к наследнику престола очень повлиял четвертый сезон сериала Netflix «Корона», где рассказывалась история его первого брака. Рейтинг Чарльза буквально рухнул — молодежь, узнавшая про его измены из телешоу, отвернулась от принца.
Попытки влиять на британское правительство
В 2015 году выяснилось, что Чарльз получил доступ к конфиденциальным документам о внутренней работе британского правительства. В распоряжении газеты The Guardian оказались 27 рабочих писем Чарльза, названных «записками черного паука» из-за каракулей принца. Переписка наследника престола с министрами и депутатами парламента была рассекречена.
Как пишет журнал Time, выяснилось, что члены королевской семьи лично лоббировали перед высокопоставленными политиками целый ряд вопросов — от заказов военных вертолетов во время войны в Ираке до школьного питания и незаконного вылова рыбы. А ведь считается, что члены королевской семьи должны держаться подальше от политики. И Маргарет Тэтчер, и Тони Блэр жаловались королевскому дворцу на вмешательство Чарльза в законодательный процесс.
— Я управляю этой страной, а не вы, сэр, — якобы сказала принцу Тэтчер.
Чарльз также любил высказываться по различным вопросам — от архитектуры и садоводства (принц признавался, что любит вести беседы со своими цветами) до охоты на лис и климатических проблем, зачастую раздражая этим общественность.
В консервативной и либеральной прессе Чарльза регулярно называли «болваном» и «идиотом», не опасаясь обидеть читателей. По данным журнала New Yorker, в опросе 2016 года только четверть респондентов заявили, что хотели бы, чтобы Чарльз стал преемником королевы, в то время как более половины заявили, что предпочли бы увидеть коронацию его сына Уильяма. Даже среди тех, кто считал Чарльза вполне «порядочным парнем», было широко распространено убеждение, что он приносил монархии больше вреда, чем пользы.
Самодовольный сноб и рохля
За годы ожидания у трона у Чарльза сформировалась определенная репутация, которую частично подтверждают исследователи, например, Салли Беделл Смит, написавшая биографии принцессы Дианы, принца Чарльза и королевы Елизаветы. С одной стороны, новый король Британии обладает «эмоциональным интеллектом», «сверхъестественным эстетическим чутьем» и «талантом непревзойденного дипломата», с другой — он самодовольный сноб, который «очень чувствителен к нарушениям протокола» и нетерпим к «мнениям, противоречащим его собственному» и который «ужасно заблуждается относительно масштабов своих собственных талантов» (Чарльз — акварелист-любитель). В книге, например, рассказывалось о том, что принц путешествует с белым кожаным сиденьем для унитаза.
В детстве Чарльз был робким и болезненным мальчиком, он часто терпел насмешки от сверстников из-за своей лопоухости и нелюбви к спорту. Все последние годы в народе он считался скучным рохлей, человеком без харизмы.
Как предполагает New Yorker, самый серьезный ущерб репутации нового короля был нанесен не его пороками (изменами Диане с Камиллой), а настойчивым стремлением к добродетели.
— Всё, чего я хочу, — это помогать другим людям, — писал Чарльз в 2010 году в своей книге «Гармония: новый взгляд на наш мир». Во вступлении к ней он говорил, что обязан проигнорировать презрение и идти дальше против течения, бросив вызов бастионам общепринятого мышления.
В 2022 году Карлу III придется подкрепить свои слова делами.
Напомним, о смерти королевы Великобритании Елизаветы II стало известно вечером 8 сентября. Жители Москвы несли цветы к посольству Великобритании. Тем временем MSK1.RU поговорил с жителями Британии и Шотландии о том, как там встретили новость об уходе королевы. И рассказали, как Британия будет прощаться с Елизаветой II. В Москве же посол Великобритании вышла к москвичам, которые пришли попрощаться с Елизаветой II.