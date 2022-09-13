«В этом браке нас было трое». Почему британцы терпеть не могут нового короля

В 1986 году Чарльз публично признался, что у него роман с Камиллой. Годы спустя в легендарном интервью BBC Диана расскажет, что «в этом браке нас было трое, поэтому было немного тесно».



Защитники Чарльза говорят, что еще неизвестно, кто из супругов — сам принц или Диана — начал изменять первым. Есть также точка зрения, что популярная среди британцев принцесса смогла обольстить СМИ и сформировала у сочувствующих журналистов образ жертвы. В любом случае к 1996 году, когда Чарльз и Диана окончательно расстались, рейтинг одобрения принца составлял всего 41%. Любопытно, что на отношение народа к наследнику престола очень повлиял четвертый сезон сериала Netflix «Корона», где рассказывалась история его первого брака. Рейтинг Чарльза буквально рухнул — молодежь, узнавшая про его измены из телешоу, отвернулась от принца.