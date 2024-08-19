Куда дед смотрел? Как выглядит внучка главного кавээнщика Александра Маслякова Таисия

Никогда бы не подумали, что на этих фото — один человек Источник: КВН Скриншоты / Vk.com; maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Фанаты КВН точно помнят маленькую милую девочку, которая сидела рядом с Александром Масляковым с очень серьезным лицом. Пока зал заливался хохотом, внучка ведущего Таисия всем видом показывала, что участники на сцене не такие уж и веселые — за это ее даже прозвали Царевной-Несмеяной.



Источник: КВН Скриншоты / Vk.com











Александр Масляков так хотел, чтобы наследница продолжила его дело, что в 11 лет Таисия стала ведущей «Детского КВН» (12+). Но в 2020 году, после двух сезонов, девочка пропала из шоу. Программа продолжилась с другим ведущим, а исчезновение Масляковой-младшей никто не прокомментировал.



Источник: Скриншот из передачи «Детский КВН», 2019 год











В 2021 году Таисия вновь появилась на экранах — однако на вид она повзрослела не на год, а на все десять. Зрители остались в шоке от изменений, которые произошли с милой девочкой, — теперь на экранах красовалась будто другая ведущая.

Источник: Скриншот из передачи «Детский КВН», 2021 год











В соцсетях Таисии комментаторы разделилась на два лагеря: пока одни пишут, что девушка просто красавица, другие отмечают, что она выглядит намного старше своего возраста и «испортила красоту» пластикой.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На претензии и критику Таисия почти никак не отвечает: в своих соцсетях она не особо многословна — экс-ведущая выкладывает в основном свои фотографии из разных стран, предпочитая показывать, а не рассказывать.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Лишь однажды, после нескольких «разоблачений» от пластических хирургов, Таисия вышла на связь.



— Конечно, с возрастом я сильно поменялась. Почему у людей и возникают вопросы. Я ничего себе не делала, — опровергла слухи девушка.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но слова красотки не убедили комментаторов: даже под самыми свежими публикациями люди пишут о пластике и операциях. Иногда Таисия отвечает недоброжелателям.

— Вы свечку держали? С такой уверенностью говорите, — пишет Таисия в ответ на слова о пластике. — Не успокаивайте себя, я выгляжу на свой возраст, уж точно не на 45.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Комментаторы явно не портят жизнь красавице: пока злые языки язвят, Таисия Маслякова публикует счастливые фотографии со всех уголков мира: от Дубая и Милана до Швейцарии и Танзании.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











19 августа Таисии исполнилось 18 лет. О личной жизни красавица предпочитает не говорить — однако безымянный палец без кольца намекает на то, что сердце девушки еще свободно.

Источник: Maslyakovaat / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









