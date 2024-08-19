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Развлечения Куда дед смотрел? Как выглядит внучка главного кавээнщика Александра Маслякова Таисия

Куда дед смотрел? Как выглядит внучка главного кавээнщика Александра Маслякова Таисия

За 18 лет она превратилась из Царевны-Несмеяны в роковую красотку

6 242
79 комментариев
Никогда бы не подумали, что на этих фото — один человек

Фанаты КВН точно помнят маленькую милую девочку, которая сидела рядом с Александром Масляковым с очень серьезным лицом. Пока зал заливался хохотом, внучка ведущего Таисия всем видом показывала, что участники на сцене не такие уж и веселые — за это ее даже прозвали Царевной-Несмеяной.

Александр Масляков так хотел, чтобы наследница продолжила его дело, что в 11 лет Таисия стала ведущей «Детского КВН» (12+). Но в 2020 году, после двух сезонов, девочка пропала из шоу. Программа продолжилась с другим ведущим, а исчезновение Масляковой-младшей никто не прокомментировал.

В 2021 году Таисия вновь появилась на экранах — однако на вид она повзрослела не на год, а на все десять. Зрители остались в шоке от изменений, которые произошли с милой девочкой, — теперь на экранах красовалась будто другая ведущая.

В соцсетях Таисии комментаторы разделилась на два лагеря: пока одни пишут, что девушка просто красавица, другие отмечают, что она выглядит намного старше своего возраста и «испортила красоту» пластикой.

На претензии и критику Таисия почти никак не отвечает: в своих соцсетях она не особо многословна — экс-ведущая выкладывает в основном свои фотографии из разных стран, предпочитая показывать, а не рассказывать.

Лишь однажды, после нескольких «разоблачений» от пластических хирургов, Таисия вышла на связь.

— Конечно, с возрастом я сильно поменялась. Почему у людей и возникают вопросы. Я ничего себе не делала, — опровергла слухи девушка.

Но слова красотки не убедили комментаторов: даже под самыми свежими публикациями люди пишут о пластике и операциях. Иногда Таисия отвечает недоброжелателям.

— Вы свечку держали? С такой уверенностью говорите, — пишет Таисия в ответ на слова о пластике. — Не успокаивайте себя, я выгляжу на свой возраст, уж точно не на 45.

Комментаторы явно не портят жизнь красавице: пока злые языки язвят, Таисия Маслякова публикует счастливые фотографии со всех уголков мира: от Дубая и Милана до Швейцарии и Танзании.

19 августа Таисии исполнилось 18 лет. О личной жизни красавица предпочитает не говорить — однако безымянный палец без кольца намекает на то, что сердце девушки еще свободно.

Как вам преображение Таисии Масляковой?

Выглядит потрясающе, настоящая красотка!
С косметикой и губами, конечно, девушка переборщила
Какая разница — главное, что сама Таисия счастлива

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Александр Масляков Внучка Красавица Внешность Красота Пластика Губы
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Комментарии
79
трям-брям
19 августа 2024, 12:02
Это какой-то мрак.
иван-т
19 августа 2024, 12:26
Жесть. А что, силикон можно уже до 18 лет закачивать?
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