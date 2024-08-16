Дмитрий Маликов в Новосибирске: куда решил зайти исполнитель хита «Ты одна, ты такая»

В последний раз артист был в Художественном музее Новосибирска 11 лет назад Источник: Художественный музей Новосибирска











Певец Дмитрий Маликов прилетел в Новосибирск. В свободное время он посетил Художественный музей.

Как рассказали в пресс-службе НГХМ, Дмитрий Маликов приезжал в города в рамках концертной деятельности. Певец не в первый раз посетил музей. В 2013 году он приезжал в Новосибирск, чтобы провести мастер-класс «Уроки музыки» и тоже заглянул на Красный проспект, 5.

— У вас прекрасная коллекция, и она прекрасно представлена, — процитировали в пресс-службе музея музыканта.

Дмитрий Маликов послушал про музей и картины Источник: Художественный музей Новосибирска











Как добавили в пресс-службе, Дмитрий Маликов — большой знаток и любитель художественного искусства. Он признался, что особенно ценит русскую классическую живопись и авангард. Гость также поинтересовался историей создания музея. В конце экскурсии артист пожелал НГХМ дальнейших успехов.



В начале августа Ольга Бузова дважды посетила Новосибирск за одну неделю. В город она прилетела, чтобы уехать в Алтайский край и выступить в Яровом.