Тысячи участников, новый рекорд и свадьба на воде: как прошёл крупнейший сап-фестиваль в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел девятый международный фестиваль сапрсерфинга — Фонтанка SUP. Тысячи человек собрались в центре города и устроили массовый заплыв на сапах. Более 10 000 человек из 14 стран и более чем из 250 городов, 35 корпоративных команд, 12 конкурсных номинаций, новый рекорд России — самое большое количество человек на одном сапе.
Маршрут длиной 8 километров начинался у Инженерного замка и проходил через Мойку, Фонтанку, Крюков канал и самый широкий Синий мост. Всего на пути было 28 мостов. Финишировали участники карнавала под 2-м Садовым мостом, а участники гонки — под Мало-Конюшенным мостом.
— Скоростной заплыв проводился в третий раз и установил свои рекорды: в нем приняли участие 300 человек, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Победители показали лучшее время, несмотря на то что дистанция в этом году увеличилась почти на полкилометра. Затем и остальные участники подтянулись, — рассказывают организаторы фестиваля.
Первыми, кто прошли дистанцию по рекам и каналам, были участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP.
На Фонтанке SUP установлен новый рекорд России
Команда «Газпром нефти» провела массовый заплыв на сапборде, который зафиксировала Книга рекордов России. В составе команды было полсотни сотрудников компании, студентов вузов и колледжей. Они проплыли на 15-метровом сапборде «Энергия+», который в 2023 году побил рекорд Гиннесса и был признан самой большой доской для сапсерфинга в мире. Цель акции — популяризация любительского спорта и здорового образа жизни.
Свадьба на Фонтанка SUP
В год семьи «Фонтанка SUP» поздравила две пары молодожёнов. Никита и Диана Бондаревы из Московской области, а также Эдуард и Ирина Огинтс из Кронштадта решили отметить свою свадьбу на воде. Всё было как на обычной свадьбе: каравай, бросание букета, подарки для молодых. Но вместо привычных свадебных машин — сапборды и десятки тысяч гостей.
Александр и Елена Федёневы — участники из Екатеринбурга, которые выиграли поездку в Санкт-Петербург на своём фестивале Е1 SUP FEST.
Домашние питомцы также активно принимали участие в Фонтанка CUP. Животные одеты в тематические костюмы.
На сапах можно было заметить даже кошек.
Тысячи человек нарядились в костюмы различных персонажей.
После финиша были определены победители по разным категориям. Все они получили призы.
Все участники спортивной гонки на кубок «Фонтанки.ру», которые дошли до финиша, получили такую медаль.
Еще больше фотографий и видео можно посмотреть в репортаже «Фонтанка.ру».