Тысячи участников, новый рекорд и свадьба на воде: как прошёл крупнейший сап-фестиваль в Санкт-Петербурге

Участие в фестивале приняли более 10 тысяч человек











В Санкт-Петербурге прошел девятый международный фестиваль сапрсерфинга — Фонтанка SUP. Тысячи человек собрались в центре города и устроили массовый заплыв на сапах. Более 10 000 человек из 14 стран и более чем из 250 городов, 35 корпоративных команд, 12 конкурсных номинаций, новый рекорд России — самое большое количество человек на одном сапе.

Маршрут длиной 8 километров начинался у Инженерного замка и проходил через Мойку, Фонтанку, Крюков канал и самый широкий Синий мост. Всего на пути было 28 мостов. Финишировали участники карнавала под 2-м Садовым мостом, а участники гонки — под Мало-Конюшенным мостом.

Участники скоростной гонки











— Скоростной заплыв проводился в третий раз и установил свои рекорды: в нем приняли участие 300 человек, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. Победители показали лучшее время, несмотря на то что дистанция в этом году увеличилась почти на полкилометра. Затем и остальные участники подтянулись, — рассказывают организаторы фестиваля.

Фестиваль проводится в девятый раз Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

Первыми, кто прошли дистанцию по рекам и каналам, были участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP.

Спортивная гонка Фонтанка CUP Источник: «Фонтанка.ру»

На Фонтанке SUP установлен новый рекорд России

Команда «Газпром нефти» провела массовый заплыв на сапборде, который зафиксировала Книга рекордов России. В составе команды было полсотни сотрудников компании, студентов вузов и колледжей. Они проплыли на 15-метровом сапборде «Энергия+», который в 2023 году побил рекорд Гиннесса и был признан самой большой доской для сапсерфинга в мире. Цель акции — популяризация любительского спорта и здорового образа жизни.

Самое большое количество человек на одном сапе Источник: фото предоставлено пресс-службой Газпром-Нефти











Рекорд попал в Книгу рекордов России Источник: фото предоставлено пресс-службой Газпром-Нефти











Свадьба на Фонтанка SUP

В год семьи «Фонтанка SUP» поздравила две пары молодожёнов. Никита и Диана Бондаревы из Московской области, а также Эдуард и Ирина Огинтс из Кронштадта решили отметить свою свадьбу на воде. Всё было как на обычной свадьбе: каравай, бросание букета, подарки для молодых. Но вместо привычных свадебных машин — сапборды и десятки тысяч гостей.



На фестивале подарки получили две пары новобрачных Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»











Александр и Елена Федёневы — участники из Екатеринбурга, которые выиграли поездку в Санкт-Петербург на своём фестивале Е1 SUP FEST.



Оригинальные костюмы участников фестиваля Источник: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру»











Домашние питомцы также активно принимали участие в Фонтанка CUP. Животные одеты в тематические костюмы.

Многие участники брали с собой домашних животных Источник: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру»











На сапах можно было заметить даже кошек.

Животные тоже участвовали в заплыве Источник: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру»











Тысячи человек нарядились в костюмы различных персонажей.

Источник: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру»











Источник: Денис Яковлев / «Фонтанка.ру»











После финиша были определены победители по разным категориям. Все они получили призы.

Награждение победителей Источник: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»











Все участники спортивной гонки на кубок «Фонтанки.ру», которые дошли до финиша, получили такую медаль.











