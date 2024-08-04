«Каждый играет сам за себя»: участники шоу «Последний герой» на Алтае выгнали нового вожака после объединения команд

В шоу осталось 7 участников Источник: телеканал ТВ-3











Новый выпуск проекта «Последний герой» начался с неожиданной новости, два племени объединились в одно. Команда «Волков» оставила свое логово и переехала в лагерь «Медведей». С этого дня участники будут бороться в проекте каждый сам за себя. Сейчас в шоу участвует 8 человек.



Чтобы порадовать игроков, Ксения Бородина организовала праздничный стол и раздала участникам новые банданы. Она сообщила, что теперь они «Снежные барсы».



В первом испытании участие принимали только вожаки стай, Александр Лось и Николай Сердюков. Им было необходимо построить самую высокую и устойчивую пирамидку. С этим справился Александр Лось, который стал новым вождем племени «Снежные барсы».



Второе испытание было за личный иммунитет. Нужно было разжечь огонь, а пока он горит, залить воду в бочку так, чтобы конструкция поднялась наверх и подожгла фитиль. Лучше всего себя проявили Давид Ниамеди, Дмитрий Конышев и Александр Лось, но в итоге победу одержал Конышев.



Совет племени стал очень неожиданный для всех, ведь 5 из 8 голосов было отдано против Александра Лося. Новый вождь племени недолго был главой команды, спустя пару часов после назначения он покинул шоу.



— Я предполагал, что против меня могут проголосовать. Сейчас играет каждый сам за себя, а так как я не слабый игрок, ребята посчитали, что меня надо выгонять. Ребятам удачи, я болею за каждого, самое главное, не изменяйте своим принципам, не плетите никаких интриг, говорите всегда в глаза, — сказал Александр Лось.



В прошлом выпуске шоу покинула Женя Искандарова. Она заменила Павла Ярыгина, против которого проголосовали большинство участников племени «Медведи».

