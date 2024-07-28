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Развлечения «Я бы с удовольствием еще поборолся»: стало известно, кто покинул шоу «Последний герой» на Алтае

«Я бы с удовольствием еще поборолся»: стало известно, кто покинул шоу «Последний герой» на Алтае

В проекте осталось 8 участников

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Потери понесла команда «Медведи»

Еще один участник команды «Медведи» покинул шоу «Последний герой». В новом выпуске проекта участвует 9 человек, к концу выпуска их осталось 8. В каждой из команд по 4 человека.

На этот раз командам предстояло пройти испытание на скалодроме. Однако участникам нужно было не просто залезть наверх по отвесной стене, а удержаться на колышках, которых с каждой минутой становилось всё меньше. В итоге команда «Медведи» не смогли пройти испытание и отправились на совет племени.

Во время голосования участники команды решили, что шоу должен покинуть актер и телеведущий Павел Ярыгин. Против него проголосовало 3 человека.

— В целом для меня было ожидаемо, некая командная солидарность. Мне на самом деле не обидно, что эти люди написали мое имя, мне обидно, что я не успел сделать то, что хотелось. Хотелось получить удовольствие от всех этих конкурсов. Я бы с удовольствием еще поборолся, побегал, попрыгал, поплавал. Господа, дамы, как бы это всё не закончилось, — это было круто. Это классное приключение, я рад, что познакомился с вами. У меня какого-то осадка нет, — сказал Павел.

В прошлом выпуске шоу покинула телеведущая Александра Маслакова. Еще ранее из проекта ушла актриса сериала «Закрытая школа» (18+) Ксения Суркова. Во втором выпуске проект покинул атлет Артем Антипов, а еще одну серию назад ушла олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

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Комментарии
1
Гость
28 июля 2024, 17:00
Бузова? Киркоров?
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