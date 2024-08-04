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Развлечения обзор Ретроградный Меркурий приближается: как он отразится на разных знаках зодиака

Ретроградный Меркурий приближается: как он отразится на разных знаках зодиака

Планета будет напоминать о себе почти весь август

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Некоторые люди очень чувствительны к космическим переменам, и на них ретроградный Меркурий отразится в первую очередь

Совсем скоро планета, которую считают виновником всех бед и несчастий, начнет ретроградить. Знаменитый Меркурий уйдет в ретроград с 5 августа, а вернется к своему привычному положению только 28 числа. Рассказываем, что всё это значит и что ждет представителей разных знаков зодиака в связи с этим космическим событием.

По словам астрологов, ретроградный Меркурий влияет на многих людей. У кого-то в этот период появляются неожиданные перемены, кто-то может столкнуться с неприятностями на работе, а для других всё это время будет наполнено сомнениями.

— Стоит воздержаться от крупных покупок, сделок и смены работы, — предупреждает теолог и астролог Татьяна Федорищева.

В то же время астролог Тамара Глоба обращает внимание на то, что в этом августе Меркурий вместе с Венерой будут пребывать в знаке Льва, и это даст возможность многим продемонстрировать свои творческие способности и заложить программы на будущее.

— Но параллельно нужно помнить о том, что многие события августа будут временными, так же как и победы, — говорит Тамара Глоба. — Тактический успех во многих делах будет очень значительным. Короткие победы, короткие начинания, короткие возможности. В то же время это период, когда из коротких начинаний впоследствии возникнут большие возможности.

В августе нужно быть очень внимательными на дорогах и в путешествиях. Особенно во второй декаде августа.

— Это наиболее сложный период, связанный и с государственными переворотами, и с переворотами в вопросах связи, а также в том, что касается дорожно-транспортных проблем, — объясняет Тамара Глоба.

Для молодых это время возможностей. Нужно обратить внимание на свои интересы и двигаться вперед. То, что уходит, вероятно, уже не играет роли в вашей жизни, а то, что будет приходить, может быть вашим будущим. Вы увидите перспективы, даже выжидая в стороне.

— Хорошие перемены придут и в области образования, и в области обучения, — говорит Тамара Глоба. — Поэтому для тех, кто видит для себя перспективы в торговле, возможности переезда, а также в делах, касающихся обучения и новой интеллектуальной сферы, этот период дает хорошие начинания. В августе уходят старые связи, теряются старые партнеры. Но параллельно возникают новые союзы и новые связи. Внимательно прочесывайте всё, что связано с вашими отношениями, оценивайте людей, которые, вполне возможно, принесут вам свежий ветер перемен.

Будет в августе и несколько неблагоприятных дней, которые потребуют от вас повышенного внимания — обращайте его на всё, что происходит вокруг. Будьте осторожны, но в то же время занимайтесь любимыми делами. И ни в коем случае не теряйте уверенности в собственных силах.

— Август — это время надежд. Перемены и кризисы уносят старое, уносят прошлое, уносят то, что, вполне возможно, не всех устроит. Кто-то потеряет, но кто-то найдет свои возможности. И, по большому счету, надо научиться менять то, что связано с перспективами жизни, — подытоживает Тамара Глоба.

А на вас влияет ретроградный Меркурий?

Каждый раз страдаю
Вообще не чувствую всего этого
Мне как-то всё равно

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Ретроградный Меркурий Планеты Тамара Глоба Астролог Астропрогноз
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