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Развлечения Эзотерика и магия «Белые — личная жизнь»: финалистка «Битвы экстрасенсов» — о том, как выбирать цвет свечей на день рождения

«Белые — личная жизнь»: финалистка «Битвы экстрасенсов» — о том, как выбирать цвет свечей на день рождения

Сибирская ведьма объяснила, как привлечь денежные потоки

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Экстрасенс рассказала, как цвет свечей влияет на исполнение желаний

О том, как притянуть к себе финансы, рассказала финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова. По словам сибирской ведьмы, настраивать денежные потоки лучше всего в свой день рождения.

— Нужно обязательно иметь кусочек торта со свечкой. Вы можете использовать четыре цветовые гаммы: красная — это здоровье, зеленая — финансы, белая или желтая — личная жизнь, фиолетовая или синяя — защита от недругов, — рассказала экстрасенс.

По словам Голуновой, вы можете выбрать любой из этих цветов, всё зависит от вашего желания, на привлечение денег это никак не повлияет.

— Все ваши потаенные желания через эту свечу проговариваете. Тортик обязательно откусить, хотя бы кусочек, весь съедать не обязательно. А что же делать с купюрой? Положите ее в белый конверт, а затем под тарелку с тортиком, когда будете загадывать желание, она будет прекрасно притягивать финансы, — объяснила ведьма.

После этого купюру лучше хранить в конверте и не тратить.

Ранее Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

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