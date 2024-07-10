Необязательно тратить деньги на экстрасенсов: для чего сибирская ведьма советует посещать родных на кладбище

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

— Не надо бегать по всем могилам родных. Приходите на могилу одного из ваших ушедших из жизни, но к тому человеку, которого любили вы и который любил вас. Левую руку, идущую от сердца, кладете на могилу, там, где голова у почившего, и вполголоса говорите свое пожелание, просьбу, жалобу. Но это делается с пожеланием, чтобы ваш ушедший из жизни передал эту всю информацию по всем вашим покойным родственникам, — объяснила ведьма.

