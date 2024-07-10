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Развлечения Необязательно тратить деньги на экстрасенсов: для чего сибирская ведьма советует посещать родных на кладбище

Необязательно тратить деньги на экстрасенсов: для чего сибирская ведьма советует посещать родных на кладбище

По словам Елены Голуновой, к покойным можно обратиться с любой просьбой

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3 комментария
Сибирячка поделилась рецептом, как получить помощь

Финалистка 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова объяснила, как получить магическую помощь, не прибегая к услугам экстрасенсов. По словам новосибирской ведьмы, для этого необходимо сходить на могилу к покойному родственнику и обратиться к нему с просьбой.

— Не надо бегать по всем могилам родных. Приходите на могилу одного из ваших ушедших из жизни, но к тому человеку, которого любили вы и который любил вас. Левую руку, идущую от сердца, кладете на могилу, там, где голова у почившего, и вполголоса говорите свое пожелание, просьбу, жалобу. Но это делается с пожеланием, чтобы ваш ушедший из жизни передал эту всю информацию по всем вашим покойным родственникам, — объяснила ведьма.

Как отметила Голунова, даже если могилы родных находятся в разных городах, это не имеет значение. Покойные все передадут друг другу и помогут вам в вашей просьбе.

Ранее сибирская ведьма объяснила, как избавиться от магического подклада.

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Елена Голунова Битва экстрасенсов Новосибирск
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Комментарии
3
Smykson
10 июля 2024, 07:45
Новая и теперь ПОСТОЯНННАЯ рубрика? А можно публиковать на одной полосе двумя колонками: "Новости попов" и "Новости колдунов". Читать и сравнивать..
Гость
10 июля 2024, 07:17
Что за мракобесие и паранойя! Поместите эту тетку в больничку уже! Ей необходима медикаментозная терапия!
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