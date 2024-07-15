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Развлечения «Как такого малыша не взять?»: Ксения Бородина забрала в Москву найденного на Алтае котенка — милое видео

«Как такого малыша не взять?»: Ксения Бородина забрала в Москву найденного на Алтае котенка — милое видео

Об этом телеведущая рассказала в соцсетях

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21 комментарий
Пушистому зверьку дали имя Алтай

Телеведущая Ксения Бородина подобрала котенка, которого нашли на Алтае. Пушистого зверька перевезли в Москву.

Об этом Ксения Бородина сообщила в своих соцсетях. Как рассказала телеведущая, котенка обнаружили в конце мая, когда она приехала в регион на съемки шоу.

— Он живет с нами с конца мая, как только я приехала на съемки, — написала в своих соцсетях Бородина. — Ну как можно такого малыша было не взять, мы за месяц сделали документы и привезли его в Москву.

Звезда уточнила, что котенка нашли на второй день поездки — он был под машиной. Пушистому зверьку дали имя Алтай, его назвали в честь региона.

Ксения Бородина в начале июня улетела в Республику Алтай

Телеведущая опубликовала видео с новым питомцем. На кадрах видно, как котенок проводит время с членами семьи и знакомится с новым домом.

Ксения Бородина находилась в Республике Алтай. Она стала ведущей нового сезона «Последний герой» (16+). Звезда публиковала в соцсетях фотографии и видео, как проводит время в сибирском регионе. В частности, она доила корову, летала на вертолете и привезла на Алтай своих дочерей.

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Комментарии
22
ПРО
15 июля 2024, 22:51
котик милый! А Ксения Бородина это кто?
Гость
15 июля 2024, 22:55
Породистый. Спёрла поди у кого-то 🫨
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