Выступил среди цветов: Шура в поле подсолнухов спел песню Наташи Королевой — видео

Новосибирский певец Шура вышел в поле подсолнухов и спел песню Наташи Королевой. Видео импровизированного выступления исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).
Перед тем, как спеть, исполнитель сорвал один из подсолнухов.
— Не стал редактировать видео о том, как я готовлюсь к видеозаписи, — подписал ролик Шура.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.
Недавно артист задорно подмел московскую улицу. А еще Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах — он заявил, что давно отказался от провокационных нарядов.
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