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Развлечения Выступил среди цветов: Шура в поле подсолнухов спел песню Наташи Королевой — видео

Выступил среди цветов: Шура в поле подсолнухов спел песню Наташи Королевой — видео

Певец оборвал цветок на видео

1 344
15 комментариев
Певец был одет в рубашку, рваные джинсы и массивные кроссовки

Новосибирский певец Шура вышел в поле подсолнухов и спел песню Наташи Королевой. Видео импровизированного выступления исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).

Перед тем, как спеть, исполнитель сорвал один из подсолнухов.

— Не стал редактировать видео о том, как я готовлюсь к видеозаписи, — подписал ролик Шура.

Выступление получилось весьма эпатажным

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Недавно артист задорно подмел московскую улицу. А еще Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах — он заявил, что давно отказался от провокационных нарядов.

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Комментарии
16
Buravchik
11 июля 2024, 14:35
🤮
Татьяна 53
11 июля 2024, 15:20
Да уж, голос никакой.
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