Выступил среди цветов: Шура в поле подсолнухов спел песню Наташи Королевой — видео

Певец был одет в рубашку, рваные джинсы и массивные кроссовки Источник: shuramedvedev / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Новосибирский певец Шура вышел в поле подсолнухов и спел песню Наташи Королевой. Видео импровизированного выступления исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ).



Перед тем, как спеть, исполнитель сорвал один из подсолнухов.



— Не стал редактировать видео о том, как я готовлюсь к видеозаписи, — подписал ролик Шура.

Выступление получилось весьма эпатажным Источник: shuramedvedev / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.



Недавно артист задорно подмел московскую улицу. А еще Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах — он заявил, что давно отказался от провокационных нарядов.