«Гадаю, ворожу и дороги приберу»: Шура задорно подмел московскую улицу — видео

Во время уборки Шура был одет в джинсовую куртку, штаны с разрезами на коленях и белые кроссовки Источник: shuramedvedev / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Певец из Новосибирска Шура попробовал себя в роли дворника. На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) он опубликовал видео, как подметает улицу.



— Моя Москва! Пою, гадаю, ворожу и дороги приберу. Обращайтесь в наш ЖЭК. Недорого, — иронично подписал Шура ролик.

Для подметания Шура использовал щетку Источник: shuramedvedev / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

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Недавно исполнитель признался, что жил у женщины легкого поведения — по его словам, потом она куда-то пропала, но оставила ему собаку. Также певец рассказал, как певица Маша Распутина спасла ему жизнь своей грудью.