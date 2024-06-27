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Развлечения «Гадаю, ворожу и дороги приберу»: Шура задорно подмел московскую улицу — видео

«Гадаю, ворожу и дороги приберу»: Шура задорно подмел московскую улицу — видео

Певец пошутил, что к нему можно обращаться, как в ЖЭК

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Во время уборки Шура был одет в джинсовую куртку, штаны с разрезами на коленях и белые кроссовки

Певец из Новосибирска Шура попробовал себя в роли дворника. На своей странице в Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) он опубликовал видео, как подметает улицу.

— Моя Москва! Пою, гадаю, ворожу и дороги приберу. Обращайтесь в наш ЖЭК. Недорого, — иронично подписал Шура ролик.

Для подметания Шура использовал щетку

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

Недавно исполнитель признался, что жил у женщины легкого поведения — по его словам, потом она куда-то пропала, но оставила ему собаку. Также певец рассказал, как певица Маша Распутина спасла ему жизнь своей грудью.

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