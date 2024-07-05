«В стрингах уже не хожу»: певец Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах

— На сцене мы одни люди, в жизни другие. Я в свое время и в стрингах пел, в те годы можно было, сейчас ни в коем случае такого не надо. Но на улицу я так не ходил. Если введут какое-то положение — в чем выходить на сцену к людям... Кто же Филиппу запретит выйти, в чем он хочет? Только он сам себе. А я уже в стрингах не хожу. Если этот закон примут, я отреагирую положительно, — рассказал Шура в эфире шоу «Утро. ТНТ».

