«В стрингах уже не хожу»: певец Шура поддержал введение дресс-кода для артистов на концертах

Новосибирский певец Шура заявил, что положительно относится к предложению о дресс-коде для артистов. Как отметил исполнитель, он давно отказался от провокационных нарядов.
— На сцене мы одни люди, в жизни другие. Я в свое время и в стрингах пел, в те годы можно было, сейчас ни в коем случае такого не надо. Но на улицу я так не ходил. Если введут какое-то положение — в чем выходить на сцену к людям... Кто же Филиппу запретит выйти, в чем он хочет? Только он сам себе. А я уже в стрингах не хожу. Если этот закон примут, я отреагирую положительно, — рассказал Шура в эфире шоу «Утро. ТНТ».
Инициатива ввести дресс-код для артистов возникла после выступления Ольги Бузовой 1 июня в Уфе. Тогда поп-звезда вышла на сцену в кожаном боди с декольте и в ботфортах. На артистку обрушилась волна критики со стороны местных жителей и представителей власти.
После этого Министерство культуры одобрило предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры Ольги Любимовой.
Артист Шура, в жизни Александр Медведев, артист из Новосибирска. Ранее он рассказал НГС о том, как певец жил в родном городе в 90-х.
Ранее Шура рассказывал, что купил квартиру в центре Москвы за 70 миллионов рублей. Исполнитель отметил, что из квартиры в Новосибирске его выписала мама.