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Развлечения обзор «Ну и на десерт — музыка»: юная невеста Григория Лепса запела на английском языке — смотрим видео

«Ну и на десерт — музыка»: юная невеста Григория Лепса запела на английском языке — смотрим видео

Музыкант пока никак не прокомментировал вокальные данные своей возлюбленной

738
11 комментариев
Девушка с детства увлекается музыкой

Невеста Григория Лепса продемонстрировала вокальные данные — девушка исполнила в микрофон песню на английском языке.

По данным издания «Стархит», Аврора Киба с детства интересуется музыкой.

— Ну и на десерт — музыка, да уж, дело вдохновляющее, было написано и записано очень много песен, признаюсь честно. Как на русском, так и на английском языках, — сообщила вчерашняя школьница.

Григорий Лепс пока никак не прокомментировал вокал избранницы, но зато успел высказаться о своих намерениях — певец уверяет, что настроен очень серьезно.

Аврора тоже продолжает отражать нападки хейтеров и пишет развернутые посты в социальных сетях, где также делится повседневными моментами. Недавно она сделала ринопластику — операция стала подарком на ее 18-летие.

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Комментарии
13
сапсан
10 июля 2024, 13:05
вот зачем нам эта тошниловка?
5050
10 июля 2024, 13:18
Этот стон у них песней зовется.Без бокала не вокаала.
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