«Ну и на десерт — музыка»: юная невеста Григория Лепса запела на английском языке — смотрим видео

Невеста Григория Лепса продемонстрировала вокальные данные — девушка исполнила в микрофон песню на английском языке.
По данным издания «Стархит», Аврора Киба с детства интересуется музыкой.
— Ну и на десерт — музыка, да уж, дело вдохновляющее, было написано и записано очень много песен, признаюсь честно. Как на русском, так и на английском языках, — сообщила вчерашняя школьница.
Григорий Лепс пока никак не прокомментировал вокал избранницы, но зато успел высказаться о своих намерениях — певец уверяет, что настроен очень серьезно.
Аврора тоже продолжает отражать нападки хейтеров и пишет развернутые посты в социальных сетях, где также делится повседневными моментами. Недавно она сделала ринопластику — операция стала подарком на ее 18-летие.
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