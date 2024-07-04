Новосибирская модель журнала Playboy в Таиланде: фото знойной красотка с отдыха в Сиамском заливе

Сибирячка остановилась на острове Пханган Источник: babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Лазурное море, белый песок и шелест пальм — кадрами отдыха на острове в Сиамском заливе поделилась новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова. Летние дни сибирячка проводит на острове Пханган в Таиланде.



Судя по кадрам, модель уже успела позагорать под ярким солнцем, искупаться в море и даже поплавать на лодке по заливу. У подписчиков сибирячка поинтересовалась: «Какая у вас любимая стихия?».

Модель Виктория Кузнецова родилась в Новосибирске, сейчас ей 22 года Источник: babietery / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.



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