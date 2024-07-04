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Развлечения Новосибирская модель журнала Playboy в Таиланде: фото знойной красотка с отдыха в Сиамском заливе

Новосибирская модель журнала Playboy в Таиланде: фото знойной красотка с отдыха в Сиамском заливе

Сибирячка поселилась в бунгало на берегу моря

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2 комментария
Сибирячка остановилась на острове Пханган

Лазурное море, белый песок и шелест пальм — кадрами отдыха на острове в Сиамском заливе поделилась новосибирская модель журнала Playboy Виктория Кузнецова. Летние дни сибирячка проводит на острове Пханган в Таиланде.

Судя по кадрам, модель уже успела позагорать под ярким солнцем, искупаться в море и даже поплавать на лодке по заливу. У подписчиков сибирячка поинтересовалась: «Какая у вас любимая стихия?».

Модель Виктория Кузнецова родилась в Новосибирске, сейчас ей 22 года

Виктория Кузнецова в 19 лет приняла участие в шоу на ТНТ «Ты топ-модель» и вошла в десятку лучших участниц. Сибирячка обладает яркой внешностью, по ее словам, выделяться из толпы она начала еще в школе. После модельного проекта девушка кардинально сменила имидж, стала еще более дерзкой и эпатажной. В марте этого года девушка снялась для журнала Playboy. Фото сибирячки разместили на развороте.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Ранее мы рассказали истории пяти моделей из Сибири, которые покорили мир высокой моды.

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Комментарии
3
Z-яя
4 июля 2024, 17:35
Обычная баба из толпы, ничего особенного
Гость
4 июля 2024, 17:36
партаки ее обезобразили
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